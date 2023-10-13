Шкала торможения-возбуждения (шкала Райкера)
Баллы
Описание
Причина
7
Опасное возбуждение
Пытается удалить с себя аппаратуру или подняться с постели, мечется, нападает на людей
6
Сильное возбуждение
Остается неспокойным несмотря на сильные уговоры; кусает эндотрахеальную трубку; требуется фиксация
5
Возбуждение
Стремительные или беспокойные движения; успокаивается уговорами
4
Спокойствие
Спокойный, легко реагирует; в состоянии следовать инструкциям
3
Седация
Трудно разбудить; реагирует на словесные подсказки или осторожное встряхивание, но потом снова отключается
2
Сильная седация
Необщительный; реагирует на физические стимулы, но не речью ; может двигаться спонтанно
1
Отсутствие реакции
Необщительный; мало или вообще не отвечает на болевые стимулы