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Шкала торможения-возбуждения (шкала Райкера)

Баллы

Описание

Причина

7

Опасное возбуждение

Пытается удалить с себя аппаратуру или подняться с постели, мечется, нападает на людей

6

Сильное возбуждение

Остается неспокойным несмотря на сильные уговоры; кусает эндотрахеальную трубку; требуется фиксация

5

Возбуждение

Стремительные или беспокойные движения; успокаивается уговорами

4

Спокойствие

Спокойный, легко реагирует; в состоянии следовать инструкциям

3

Седация

Трудно разбудить; реагирует на словесные подсказки или осторожное встряхивание, но потом снова отключается

2

Сильная седация

Необщительный; реагирует на физические стимулы, но не речью ; может двигаться спонтанно

1

Отсутствие реакции

Необщительный; мало или вообще не отвечает на болевые стимулы

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