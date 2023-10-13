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Шкала соматических симптомов 8 *

Симптом

Полностью отсутствует

Немного выражен

Имеется в некоторой степени

Достаточно выражен

Очень сильно выражен

Боль в спине

0

1

2

3

4

Боль в груди или одышка

0

1

2

3

4

Головокружение

0

1

2

3

4

Чувство усталости или недостаток энергии

0

1

2

3

4

Головная боль

0

1

2

3

4

Боль в ваших руках, ногах или суставах

0

1

2

3

4

Проблемы с желудком или кишечником

0

1

2

3

4

Проблемы со сном

0

1

2

3

4

* Баллы: пациент не беспокоился или беспокоился только минимально (от 0 до 3). Увеличение баллов указывает на постепенно возрастающий уровень дискомфорта: низкий (от 4 до 7); средний (от 8 до 11); высокий (от 12 до 15); очень высокий (от 16 до 23).

Adapted with permission from Gierk B, Kohlmann S, Kroenke K, et al. The Somatic Symptom Scale-8 (SSS-8): A brief measure of somatic symptom burden. JAMA Intern Med 174(2):400, 2014. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.12179

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