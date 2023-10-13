Шкала соматических симптомов 8 *
Симптом
Полностью отсутствует
Немного выражен
Имеется в некоторой степени
Достаточно выражен
Очень сильно выражен
Боль в спине
0
1
2
3
4
Боль в груди или одышка
0
1
2
3
4
Головокружение
0
1
2
3
4
Чувство усталости или недостаток энергии
0
1
2
3
4
Головная боль
0
1
2
3
4
Боль в ваших руках, ногах или суставах
0
1
2
3
4
Проблемы с желудком или кишечником
0
1
2
3
4
Проблемы со сном
0
1
2
3
4
* Баллы: пациент не беспокоился или беспокоился только минимально (от 0 до 3). Увеличение баллов указывает на постепенно возрастающий уровень дискомфорта: низкий (от 4 до 7); средний (от 8 до 11); высокий (от 12 до 15); очень высокий (от 16 до 23).
Adapted with permission from Gierk B, Kohlmann S, Kroenke K, et al. The Somatic Symptom Scale-8 (SSS-8): A brief measure of somatic symptom burden. JAMA Intern Med 174(2):400, 2014. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.12179