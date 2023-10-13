* Баллы: пациент не беспокоился или беспокоился только минимально (от 0 до 3). Увеличение баллов указывает на постепенно возрастающий уровень дискомфорта: низкий (от 4 до 7); средний (от 8 до 11); высокий (от 12 до 15); очень высокий (от 16 до 23).