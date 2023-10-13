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Шкала полезной деятельности повседневной жизни Лоутона

Активность

Описание

Баллы*

Использование телефона

Использует телефон, в том числе, просматривая и набирая телефонные номера

1

Набирает несколько знакомых номеров

1

Отвечает по телефону, но не набирает номер

1

Не использует телефон

0

Покупки в маганизе

Совершает ли все покупки без помощи

1

Покупает мелкие предметы без посторонней помощи

0

Для похода по магазинам требуется сопровождение

0

Не может сделать каких-либо покупок

0

Приготовление пищи

Планирует, готовит и накрывает на стол несложные блюда без посторонней помощи

1

Если дать ингредиенты, готовит соответствующие блюда

0

Разогревает готовые блюда и накрывает на стол или готовит блюда, но не пригодные в пищу

0

Чтобы приготовить пищу и накрыть на стол, нужен помощник

0

Выполняет работу по дому

Выполняет работу по дому без помощи или иногда с помощью, для физически сложных задач (например, мытья окон)

1

Выполняет легкие работы по дому (например, мытье посуды, вытирание пыли)

1

Выполняет легкие работы по дому, но не содержит дом в достаточной чистоте

1

Нуждается в помощи со всеми домашними делами

1

Не выполняет никаких домашних обязанностей

0

Проводит стирку

Отдает белье в стирку без дополнительной помощи

1

Стирает мелкие предметы (например, чулки)

1

Нужен кто-то, чтобы постирать все белье

0

Путешествия, помимо ходьбы

Пользуется общественным транспортом без посторонней помощи, или водит машину

1

Вызывает такси, но не использует другой общественный транспорт

1

Пользуется общественным транспортом в сопровождении помощника

1

Путешествия только на такси или машине, и только если кто-то помог

0

Не путешествует

0

Принимает прописанные лекарства по назначению

Употребляет лекарства в назначенных дозировках и в правильное время без дополнительной помощи

1

Принимает лекарства, как указано, если они подготовлены заранее в отдельной дозировке

0

Не может распределить назначенные лекарства

0

Оперирование деньгами

Оперирует деньгами (например, составляет бюджет, выписывает чеки, оплачивает арендную плату, отслеживает доходы) без дополнительной помощи

1

Покупает необходимые мелкие предметы повседневно, но для банковских операций и крупных покупок нуждается в помощи

1

Не может оперировать деньгами

0

* Людей просят выбрать описание, наиболее близко соответствующее их наиболее высокому функциональному уровню. Задания оцениваются либо в 1 балл (если они могут выполнить задачу), либо 0 баллов (если не могут).

Суммарный балл варьирует от 0 (низкая функция, зависимость) до 8 (высокая функция, независимость) для женщин и от 0 до 5 для мужчин. Баллы показывают зоны потребностей в отношении ухода и поддержки.

Adapted from Lawton MP, Brody EM: Assessment of older people: Self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist 9 (3):179–186, 1969.

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