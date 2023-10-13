Шкала полезной деятельности повседневной жизни Лоутона
Активность
Описание
Баллы*
Использование телефона
Использует телефон, в том числе, просматривая и набирая телефонные номера
1
Набирает несколько знакомых номеров
1
Отвечает по телефону, но не набирает номер
1
Не использует телефон
0
Покупки в маганизе
Совершает ли все покупки без помощи
1
Покупает мелкие предметы без посторонней помощи
0
Для похода по магазинам требуется сопровождение
0
Не может сделать каких-либо покупок
0
Приготовление пищи
Планирует, готовит и накрывает на стол несложные блюда без посторонней помощи
1
Если дать ингредиенты, готовит соответствующие блюда
0
Разогревает готовые блюда и накрывает на стол или готовит блюда, но не пригодные в пищу
0
Чтобы приготовить пищу и накрыть на стол, нужен помощник
0
Выполняет работу по дому
Выполняет работу по дому без помощи или иногда с помощью, для физически сложных задач (например, мытья окон)
1
Выполняет легкие работы по дому (например, мытье посуды, вытирание пыли)
1
Выполняет легкие работы по дому, но не содержит дом в достаточной чистоте
1
Нуждается в помощи со всеми домашними делами
1
Не выполняет никаких домашних обязанностей
0
Проводит стирку
Отдает белье в стирку без дополнительной помощи
1
Стирает мелкие предметы (например, чулки)
1
Нужен кто-то, чтобы постирать все белье
0
Путешествия, помимо ходьбы
Пользуется общественным транспортом без посторонней помощи, или водит машину
1
Вызывает такси, но не использует другой общественный транспорт
1
Пользуется общественным транспортом в сопровождении помощника
1
Путешествия только на такси или машине, и только если кто-то помог
0
Не путешествует
0
Принимает прописанные лекарства по назначению
Употребляет лекарства в назначенных дозировках и в правильное время без дополнительной помощи
1
Принимает лекарства, как указано, если они подготовлены заранее в отдельной дозировке
0
Не может распределить назначенные лекарства
0
Оперирование деньгами
Оперирует деньгами (например, составляет бюджет, выписывает чеки, оплачивает арендную плату, отслеживает доходы) без дополнительной помощи
1
Покупает необходимые мелкие предметы повседневно, но для банковских операций и крупных покупок нуждается в помощи
1
Не может оперировать деньгами
0
* Людей просят выбрать описание, наиболее близко соответствующее их наиболее высокому функциональному уровню. Задания оцениваются либо в 1 балл (если они могут выполнить задачу), либо 0 баллов (если не могут).
Суммарный балл варьирует от 0 (низкая функция, зависимость) до 8 (высокая функция, независимость) для женщин и от 0 до 5 для мужчин. Баллы показывают зоны потребностей в отношении ухода и поддержки.
Adapted from Lawton MP, Brody EM: Assessment of older people: Self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist 9 (3):179–186, 1969.