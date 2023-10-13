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Шкала оценки развития метастатической гестационной трофобластической болезни ВОЗ*

Прогностический фактор

Описание

Баллы†

Возраст (лет)

< 40

0

40

1

Предыдущая беременность

Родимое пятно

0

Аборт

1

Срок

2

Интервал (месяцы)‡

< 4

0

4–6

1

7–12

2

> 12

4

Уровень ХГЧ в сыворотке крови (до лечения) (МЕ/мл)

< 1000

0

1 000−< 10 000

1

10 000−< 100 000

2

100 000

4

Самая большая опухоль, включая любые опухоли матки

3−< 5 см

1

≥ 5 см

2

Места метастазов

Легкие

0

Селезенка, почки

1

Желудочно-кишечный тракт

2

Мозг, печень

4

Количество выявленных метастазов

1−4

1

5−8

2

> 8

4

Количество использованных химиотерапевтических агентов, показавших свою неэффективность

1

2

2

4

* Не применяется к трофобластической болезни плаценты или к эпителиоидной трофобластической опухоли.

† Для вычисления общей оценки суммируют значения всех прогностических факторов:

  1. ≤ 6 = низкий риск

  2. > 6 = высокий риск

‡ Между окончанием предыдущей беременности и началом химиотерапии.

ХГЧ = человеческий хорионический гонадотропин.

Adapted from AJCC Cancer Staging Manual, ed. 8. New York, Springer, 2017.

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