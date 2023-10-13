Шкала оценки развития метастатической гестационной трофобластической болезни ВОЗ*
Прогностический фактор
Описание
Баллы†
Возраст (лет)
< 40
0
≥ 40
1
Предыдущая беременность
Родимое пятно
0
Аборт
1
Срок
2
Интервал (месяцы)‡
< 4
0
4–6
1
7–12
2
> 12
4
Уровень ХГЧ в сыворотке крови (до лечения) (МЕ/мл)
< 1000
0
1 000−< 10 000
1
10 000−< 100 000
2
≥ 100 000
4
Самая большая опухоль, включая любые опухоли матки
3−< 5 см
1
≥≥ 5 см
2
Места метастазов
Легкие
0
Селезенка, почки
1
Желудочно-кишечный тракт
2
Мозг, печень
4
Количество выявленных метастазов
1−4
1
5−8
2
> 8
4
Количество использованных химиотерапевтических агентов, показавших свою неэффективность
1
2
≥ 2
4
* Не применяется к трофобластической болезни плаценты или к эпителиоидной трофобластической опухоли.
† Для вычисления общей оценки суммируют значения всех прогностических факторов:
‡ Между окончанием предыдущей беременности и началом химиотерапии.
ХГЧ = человеческий хорионический гонадотропин.
Adapted from AJCC Cancer Staging Manual, ed. 8. New York, Springer, 2017.