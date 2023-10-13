skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Шкала Нортона для прогнозирования риска развития пролежней*

Критерий

Баллы

Физическое состояние

4 = Хорошее

3 = Удовлетворительное

2 = Плохое

1 = Очень плохое

Психическое состояние

4 = Ясное сознание

3 = Апатия

2 = Спутанное сознание

1 = Ступор

Активность

4 = Свободно передвигается

3 = Передвигается с помощью

2 = Передвигается на инвалидном кресле

1 = Лежачий больной

Подвижность

4 = Полная

3 = Незначительно ограничена

2 = Значительно ограничена

1 = Полная неподвижность

Недержание

4 = Нет

3 = Иногда

2 = Обычно/Мочи

1 = Мочи и кала

* Рассчитывается как сумма баллов для всех 5 категорий. Количество балов < 14 свидетельствует о высоком риске развития пролежней.

Adapted from Norton, D: Calculating the risk: Reflections on the Norton scale. Decubitus 2(3):24–31, 1989.

По этим темам