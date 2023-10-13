Шкала Нортона для прогнозирования риска развития пролежней*
Критерий
Баллы
Физическое состояние
4 = Хорошее
3 = Удовлетворительное
2 = Плохое
1 = Очень плохое
Психическое состояние
4 = Ясное сознание
3 = Апатия
2 = Спутанное сознание
1 = Ступор
Активность
4 = Свободно передвигается
3 = Передвигается с помощью
2 = Передвигается на инвалидном кресле
1 = Лежачий больной
Подвижность
4 = Полная
3 = Незначительно ограничена
2 = Значительно ограничена
1 = Полная неподвижность
Недержание
4 = Нет
3 = Иногда
2 = Обычно/Мочи
1 = Мочи и кала
* Рассчитывается как сумма баллов для всех 5 категорий. Количество балов < 14 свидетельствует о высоком риске развития пролежней.
Adapted from Norton, D: Calculating the risk: Reflections on the Norton scale. Decubitus 2(3):24–31, 1989.