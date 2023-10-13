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Характерные симптомы радикулопатий на разных уровнях спинного мозга

Уровень

Симптомы

С4

Боль в нижней области шеи и трапециевидной мышце с парестезией нижней области шеи и верхнего плечевого пояса

C5

Боль в шее, плече и дорсальном отделе предплечья с парестезией и онемением, затрагивающим тыльную поверхность руки.

Слабость дельтовидной мышцы, бицепса и мышц-вращателей плечевого пояса

Снижение рефлекса двуглавой мышцы плеча

C6

Боль в области трапециевидной мышцы и плече, часто иррадиирует в большой палец кисти; там же парестезии и нарушение чувствительности

Слабость бицепса

Снижение биципитапьного и плечелучевого рефлексов

C7

Боль, парестезия и онемение в области плеча и подмышечной впадины, иррадиирует в средний палец

Слабость трицепса

Снижение триципитального рефлекса

Любой грудной сегмент

Опоясывающие дизестезии в области грудной клетки (например, Т4 – сосок, Т10 – пупок)

L3

Боль, онемение и парестезия в передней средней части бедра и в колене со слабостью четырехглавой мышцы, и ослабленный коленный рефлекс

L4

Боль, онемение и парестезии в области средней части голени и голеностопного сустава

Слабость четырехглавой мышцы, голеностопного сустава и ослабленный коленный рефлекс

L5

Боль в ягодицах, задней боковой поверхности бедра, икрах и стопе

Отвислая стопа со слабостью передней и задней большеберцовых и малоберцовой мышц.

Потеря чувствительности на передней и боковой поверхности нижней части голени и на предплюсне.

S1

Боль по задней поверхности ноги и ягодицы

Слабость медиальной головки икроножной мышцы с нарушением подошвенного сгибания

Выпадение ахиллова рефлекса

Потеря чувствительности на боковой поверхности икры и стопы

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