Характерные симптомы радикулопатий на разных уровнях спинного мозга
Уровень
Симптомы
С4
Боль в нижней области шеи и трапециевидной мышце с парестезией нижней области шеи и верхнего плечевого пояса
C5
Боль в шее, плече и дорсальном отделе предплечья с парестезией и онемением, затрагивающим тыльную поверхность руки.
Слабость дельтовидной мышцы, бицепса и мышц-вращателей плечевого пояса
Снижение рефлекса двуглавой мышцы плеча
C6
Боль в области трапециевидной мышцы и плече, часто иррадиирует в большой палец кисти; там же парестезии и нарушение чувствительности
Слабость бицепса
Снижение биципитапьного и плечелучевого рефлексов
C7
Боль, парестезия и онемение в области плеча и подмышечной впадины, иррадиирует в средний палец
Слабость трицепса
Снижение триципитального рефлекса
Любой грудной сегмент
Опоясывающие дизестезии в области грудной клетки (например, Т4 – сосок, Т10 – пупок)
L3
Боль, онемение и парестезия в передней средней части бедра и в колене со слабостью четырехглавой мышцы, и ослабленный коленный рефлекс
L4
Боль, онемение и парестезии в области средней части голени и голеностопного сустава
Слабость четырехглавой мышцы, голеностопного сустава и ослабленный коленный рефлекс
L5
Боль в ягодицах, задней боковой поверхности бедра, икрах и стопе
Отвислая стопа со слабостью передней и задней большеберцовых и малоберцовой мышц.
Потеря чувствительности на передней и боковой поверхности нижней части голени и на предплюсне.
S1
Боль по задней поверхности ноги и ягодицы
Слабость медиальной головки икроножной мышцы с нарушением подошвенного сгибания
Выпадение ахиллова рефлекса
Потеря чувствительности на боковой поверхности икры и стопы