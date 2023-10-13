Характерные симптомы радикулопатий на разных дерматомических уровнях
Уровень
Симптомы
С4
Боль в нижней области шеи и трапециевидной мышце с парестезией нижней области шеи и верхнего плечевого пояса
C5
Боль в шее, плече и тыльной поверхности предплечья с парестезией и онемением тыльной поверхности руки
Слабость дельтовидной мышцы, бицепса и мышц плечевого пояса
Снижение бицепс-рефлекса
C6
Боль в области гребня трапециевидной мышцы и верхушки плеча, часто иррадиирующая в большой и указательный палец кисти с парестезией и онемением в этих областях
Слабость разгибателей запястья
Снижение брахиорадиального и пронаторного рефлексов
C7
Боль, парестезии и онемение в области плеча и подмышечной впадины, иррадиирующая в средний и безымянный пальцы
Слабость трицепса
Снижение триципитального рефлекса
T1
Онемение и покалывание в проксимальной медиальной части предплечья
Возможная легкая слабость в руках
T2-T12
Опоясывающие дизестезии в области грудной клетки (например на уровне сосков-Т6 и Т10-пупка)
L1-L2
Боль, онемение и парестезии в проксимальных отделах передней и медиальной поверхностей бедра
Слабость мышц сгибателей бедра
L3
Боль, онемение и парестезия в переднебоковой части бедра и в колене со слабостью четырехглавой мышцы и ослабленный коленный рефлекс
L4
Боль, онемение и парестезии в заднебоковой поверхности бедра и передней поверхности ноги со слабостью тыльного сгибания голеностопа и ослабленным коленным рефлексом
L5
Боль в ягодицах, задней боковой поверхности бедра, переднебоковой части голени и тыльной поверхности стопы
Отвислая стопа со слабостью длинного разгибателя большого пальца стопы, передней большеберцовой и малоберцовой мышц
Снижение рефлекса подколенного сухожилия
Боль, онемение и парестезии в области голени и на дорсальной поверхности стопы
S1
Боль по задней поверхности бедра, голени и ягодицы
Слабость икроножной мышцы с нарушением подошвенного сгибания
Утрата клонуса стопы (ахиллова рефлекса)
Потеря чувствительности и парестезия в боковых участках задней части голени, голеностопного сустава и стопы