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Характерные симптомы радикулопатий на разных дерматомических уровнях

Уровень

Симптомы

С4

Боль в нижней области шеи и трапециевидной мышце с парестезией нижней области шеи и верхнего плечевого пояса

C5

Боль в шее, плече и тыльной поверхности предплечья с парестезией и онемением тыльной поверхности руки

Слабость дельтовидной мышцы, бицепса и мышц плечевого пояса

Снижение бицепс-рефлекса

C6

Боль в области гребня трапециевидной мышцы и верхушки плеча, часто иррадиирующая в большой и указательный палец кисти с парестезией и онемением в этих областях

Слабость разгибателей запястья

Снижение брахиорадиального и пронаторного рефлексов

C7

Боль, парестезии и онемение в области плеча и подмышечной впадины, иррадиирующая в средний и безымянный пальцы

Слабость трицепса

Снижение триципитального рефлекса

T1

Онемение и покалывание в проксимальной медиальной части предплечья

Возможная легкая слабость в руках

T2-T12

Опоясывающие дизестезии в области грудной клетки (например на уровне сосков-Т6 и Т10-пупка)

L1-L2

Боль, онемение и парестезии в проксимальных отделах передней и медиальной поверхностей бедра

Слабость мышц сгибателей бедра

L3

Боль, онемение и парестезия в переднебоковой части бедра и в колене со слабостью четырехглавой мышцы и ослабленный коленный рефлекс

L4

Боль, онемение и парестезии в заднебоковой поверхности бедра и передней поверхности ноги со слабостью тыльного сгибания голеностопа и ослабленным коленным рефлексом

L5

Боль в ягодицах, задней боковой поверхности бедра, переднебоковой части голени и тыльной поверхности стопы

Отвислая стопа со слабостью длинного разгибателя большого пальца стопы, передней большеберцовой и малоберцовой мышц

Снижение рефлекса подколенного сухожилия

Боль, онемение и парестезии в области голени и на дорсальной поверхности стопы

S1

Боль по задней поверхности бедра, голени и ягодицы

Слабость икроножной мышцы с нарушением подошвенного сгибания

Утрата клонуса стопы (ахиллова рефлекса)

Потеря чувствительности и парестезия в боковых участках задней части голени, голеностопного сустава и стопы

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