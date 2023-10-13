Характеристикипероральных антигипергликемических препаратов
Генетическое название
Примечания
Препараты секреции инсулина: длительного действия (сульфонилмочевина)
Усиливают секрецию инсулина beta-клетками поджелудочной железы
Может использоваться отдельно или в комбинации с инсулином и другими препаратами
Их пролонгированное действие может привести к выраженной гипогликемии, особенно у пожилых пациентов
Эффективность может уменьшиться после 5 лет использования
Ацетогексамид*
Не доступны в Соединенных Штатах
Хлорпропамид*
Хлорпропамид: может вызвать гипонатриемию и приливы после употребления алкоголя
Толазамид*
Не доступны в Соединенных Штатах
Толбутамид*
—
Глибурид, с равномерным выделением действующего вещества†
Нет доказательств повышения эффективности при дозах > 10 мг/день
Глибурид, микронизированный†
Нет доказательств повышения эффективности при дозах > 10 мг/день
Глипизид, с равномерным выделением действующего вещества†
Нет доказательств повышения эффективности при дозах > 10 мг/день
Глипизид, с длительным выделением действующего вещества†
Нет доказательств повышения эффективности при дозах > 10 мг/день
Глимепирид†
—
Усиливающие секрецию инсулина: короткого действия (меглитиниды)
Усиливают секрецию инсулина beta-клетками поджелудочной железы
Могут применяться отдельно или в комбинации с другими пероральными препаратами и инсулином
Натеглинид
—
Репаглинид
—
Сенсибилизаторы инсулина: бигуаниды
Усиливают подавление выработки глюкозы в печени инсулином
Могут применяться отдельно или в комбинации с другими пероральными препаратами и инсулином
Основные побочные эффекты: Лактоацидоз (редко)
Противопоказаны всем пациентам группы риска, в том числе пациентам с почечной недостаточностью, метаболическим ацидозом, гипоксией, алкоголизмом или обезвоживанием
Не вызывают гипогликемию
Другие побочные эффекты: поражения желудочно-кишечного тракта (диарея, тошнота, боли), мальабсорбцию витамина B12
Потенцируют снижение веса
Перед радиологическими процедурами, требующими использования контрастных веществ, следует временно прекратить прием
Метформин, с равномерным выделением действующего вещества
—
Метформин, с длительным выделением действующего вещества
—
Сенсибилизаторы инсулина: тиазолидиндионы
Усиливают подавление выработки глюкозы в печени инсулином и увеличивают чувствительность к инсулину в мышцах и жировой ткани
Могут применяться отдельно или в комбинации с другими пероральными препаратами и инсулином
Основные побочные эффекты: увеличение веса, задержка жидкости, анемия (легкая)
Токсическое влияние на печень возникает редко, но необходимо контролировать показатели работы печени
Пиоглитазон
Пиоглитазон: может повышать риск развития рака мочевого пузыря, сердечной недостаточности, переломов
Розиглитазон
Розиглитазон: может увеличивать уровень холестерина липопротеина низкой плотности и риск развития сердечной недостаточности, стенокардии, инфаркта миокарда, инсульта и переломов
Ингибиторы альфа-глюкозидазы
Ингибиторы кишечных ферментов
Используется в качестве монотерапии или в составе комбинированной терапии с другими пероральными препаратами или инсулином для уменьшения постпрандиальных уровней глюкозы в плазме
Следует принимать в самом начале приема пищи
Нежелательные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта (метеоризм, диарея, вздутие живота) встречаются часто, но с течением времени могут уменьшаться
Терапию начинают с небольшой дозы (25 мг/день) и постепенно корректируют в течение нескольких недель
Акарбоза
—
Миглитол
—
Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (DPP4)
Ингибируют фермент ДПП-4, который участвует в расщеплении ГПП-1, пептида, стимулирующего секрецию инсулина и ингибирующего секрецию глюкагона
Все ингибиторы ДПП-4 могут быть использованы при почечной недостаточности средней или тяжелой степени. Все, кроме линаглиптина требуют коррекции дозы для оценки скорости клубочковой фильтрации.
Хорошо переносится, но вызывает лишь незначительные улучшения в гемоглобине A1C
Незначительное увеличение риска развития панкреатита
Алоглиптин
—
Линаглиптин
—
Саксаглиптин
—
Ситаглиптин
—
Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)‡
Имитируют действие ГПП-1, пептида, вырабатываемого в тонком кишечнике, который усиливает секрецию глюкозозависимого инсулина
Семаглутид¶
Низкий риск развития гипогликемии; может способствовать умеренному снижению веса
Повышенный риск развития панкреатита
У грызунов описаны опухоли С-клеток щитовидной железы (медуллярная карцинома)
Еженедельное введение препаратов подкожно может вызывать меньше побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта. Прием максимально низкой начальной дозы препарата 1 или 2 раза/день может уменьшить тошноту
Пероральный семаглутид может уменьшить смертность от сердечно-сосудистых причин у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний
Прием семаглутида ассоциируется с усиленным прогрессированием диабетической ретинопатии.
Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (SGLT2)
Ингибируют натрий-глюкозный котранспортер 2 (НГК-2) в проксимальных канальцах почек, который блокирует реабсорбцию глюкозы, тем самым вызывая глюкозурию
Ингибиторы SGLT-2 могут вызывать гангрену Фурнье, снижение веса, ортостатическую гипотонию, дрожжевые инфекции и инфекции мочеполовых путей
С осторожностью применяют у пожилых людей и при почечной недостаточности.
Ассоциирован с эугликемическим диабетическим кетоацидозом. Следует избегать кетогенных, или низкоуглеводных, диет и прекратить прием лекарств за несколько дней до процедуры или во время болезни и неспособности переносить пероральный прием.
Бексаглифлозин
—
Канаглифлозин
Канаглифлозин связан с более высокой долей ампутаций конечностей.
Эмпаглифлозин уменьшает смертность и госпитализацию в связи с развитием сердечной недостаточности у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уменьшает прогрессирование хронической болезни почек
Дапаглифлозин
Эмпаглифлозин уменьшает смертность и количество госпитализаций в связи с развитием сердечной недостаточности у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уменьшает прогрессирование хронической болезни почек
Эмпаглифлозин
Эмпаглифлозин уменьшает смертность и госпитализацию в связи с развитием сердечной недостаточности у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уменьшает прогрессирование хронической болезни почек
Эртуглифлозин
—
*Препараты сульфонилмочевины 1-го поколения.
† Препараты сульфонилмочевины 2-го поколения.
‡ Для получения информации об инъекционных агонистах рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) см. таблицу Характеристики инъекционных неинсулиновых антигипергликемических препаратов.
¶ Также доступен в форме инъекций.