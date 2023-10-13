Физические факторы, усугубляющие сексуальные расстройства у женщин
Категория
Фактор
Факторы со стороны половых органов
Врожденные пороки
Инфекции, передающиеся половым путем
Генитоуринарный синдром менопаузы
Вульварные дерматозы (например, склерозирующий лишай, хроническая вульвовагинальная болезнь "трансплантат против хозяина")
Акушерская травма
Постоперационное сужение влагалища
Лучевой фиброз
Повторяющийся разрыв задней спайки промежности
Другие физические факторы
Двусторонняя оофорэктомия у женщин до периода менопаузы
Грудное вскармливание
Физическая инвалидность
Усталость
Гиперпролактинемия
Повреждение нервов (например, в связи с диабетом, рассеянным склерозом, периферической нейропатией или нарушениями функции спинного мозга)
Расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ
Заболевания щитовидной железы, недостаточная продукция адреналина и недостаточность гипофизарных гормонов
Лекарственные препараты или другие вещества *
Определенные антидепрессантыособенно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)
Антигистаминные препараты
Противоэпилептические препараты
Бета-блокаторы и другие антигипертензивные препараты
Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона
Опиоиды