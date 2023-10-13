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Физические факторы, усугубляющие сексуальные расстройства у женщин

Категория

Фактор

Факторы со стороны половых органов

Врожденные пороки

Инфекции, передающиеся половым путем

Обрезание

Генитоуринарный синдром менопаузы

Вульварные дерматозы (например, склерозирующий лишай, хроническая вульвовагинальная болезнь "трансплантат против хозяина")

Акушерская травма

Постоперационное сужение влагалища

Лучевой фиброз

Повторяющийся разрыв задней спайки промежности

Вагинальные инфекции

Другие физические факторы

Двусторонняя оофорэктомия у женщин до периода менопаузы

Грудное вскармливание

Физическая инвалидность

Усталость

Гиперпролактинемия

Артериальная гипертензия

Повреждение нервов (например, в связи с диабетом, рассеянным склерозом, периферической нейропатией или нарушениями функции спинного мозга)

Недостаточность яичников

Расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ

Заболевания щитовидной железы, недостаточная продукция адреналина и недостаточность гипофизарных гормонов

Недержание мочи

Лекарственные препараты или другие вещества *

Алкоголь

Определенные антидепрессантыособенно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)

Антигистаминные препараты

Противоэпилептические препараты

Бета-блокаторы и другие антигипертензивные препараты

Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона

Опиоиды

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