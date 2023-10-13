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Фармакотерапия ХОБЛ

Методы лечения

Одышка без обострений

Обострения с одышкой или без нее

Начальная терапия*

LABA или LAMA

LABA или LAMA

Начальное усиление терапии

LABA + LAMA

LABA + LAMA или LABA + LAMA + ICS†

Дальнейшие методы лечения персистирующих симптомов

Рассмотрите возможность замены ингалятора или лекарства.

Внедрить или усилить нефармакологические методы лечения

Обследование для выявления других причин затрудненного дыхания

БАДД + МАДД + ИГКС + рофлумиласт или азитромицин‡

* Всем пациентам для немедленного облегчения симптомов должны быть назначены короткодействующие бронхолитики экстренной помощи.

† Применение ингаляционных форм кортикостероидов наиболее эффективно у пациентов с эозинофилией 150/mcL ( 0,15 × 109/л). Может потребоваться деэскалация терапии ингаляционными кортикостероидами (ICS), если у пациента развивается пневмония или он не отвечает на лечение. У пациентов с эозинофилией 300 мкл ( 0,30 × 109/л), деэскалация чаще вызывает обострение.

‡ При рецидивирующих обострениях добавьте ингибитор ФДЭ-4 (например, рофлумиласт) или азитромицин длительного действия. Рофлумиласт показан пациентам с ХОБЛ (ОФВ1 < 50%) с хроническим бронхитом. Азитромицин является предпочтительным для бывших курильщиков и менее эффективен у тех, кто продолжает курить.

ОФВ1 = объем форсированного выдоха в течение первой секунды после полного вдоха; БАДД = бета-агонист длительного действия; ААДД = антимускариновый антагонист длительного действия; ИКС = ингаляционный кортикостероид; иФДЭ4 = ингибитор фосфодиэстеразы-4.

Adapted from the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Global Strategy for the Prevention, Diagnosis, and Management of COPD: 2024 report. Available at http://www.goldcopd.org.

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