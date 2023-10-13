† Применение ингаляционных форм кортикостероидов наиболее эффективно у пациентов с эозинофилией ≥ 150/mcL (≥ 0,15 × 109/л). Может потребоваться деэскалация терапии ингаляционными кортикостероидами (ICS), если у пациента развивается пневмония или он не отвечает на лечение. У пациентов с эозинофилией ≥ 300 мкл (≥ 0,30 × 109/л), деэскалация чаще вызывает обострение.