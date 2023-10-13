Фармакотерапия ХОБЛ
Методы лечения
Одышка без обострений
Обострения с одышкой или без нее
Начальная терапия*
LABA или LAMA
LABA или LAMA
Начальное усиление терапии
LABA + LAMA
LABA + LAMA или LABA + LAMA + ICS†
Дальнейшие методы лечения персистирующих симптомов
Рассмотрите возможность замены ингалятора или лекарства.
Внедрить или усилить нефармакологические методы лечения
Обследование для выявления других причин затрудненного дыхания
БАДД + МАДД + ИГКС + рофлумиласт или азитромицин‡
* Всем пациентам для немедленного облегчения симптомов должны быть назначены короткодействующие бронхолитики экстренной помощи.
† Применение ингаляционных форм кортикостероидов наиболее эффективно у пациентов с эозинофилией ≥ 150/mcL (≥ 0,15 × 109/л). Может потребоваться деэскалация терапии ингаляционными кортикостероидами (ICS), если у пациента развивается пневмония или он не отвечает на лечение. У пациентов с эозинофилией ≥ 300 мкл (≥ 0,30 × 109/л), деэскалация чаще вызывает обострение.
‡ При рецидивирующих обострениях добавьте ингибитор ФДЭ-4 (например, рофлумиласт) или азитромицин длительного действия. Рофлумиласт показан пациентам с ХОБЛ (ОФВ1 < 50%) с хроническим бронхитом. Азитромицин является предпочтительным для бывших курильщиков и менее эффективен у тех, кто продолжает курить.
ОФВ1 = объем форсированного выдоха в течение первой секунды после полного вдоха; БАДД = бета-агонист длительного действия; ААДД = антимускариновый антагонист длительного действия; ИКС = ингаляционный кортикостероид; иФДЭ4 = ингибитор фосфодиэстеразы-4.
Adapted from the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Global Strategy for the Prevention, Diagnosis, and Management of COPD: 2024 report. Available at http://www.goldcopd.org.