Факторы, способствующие развитию тепловых рассройств
Состояние
Примеры
Избыточное поступление тепла
Некоторые функциональные нарушения
Инфекции
Нейролептический злокачественный синдром
Судороги
Высокие температуры окружающей среды
Повышение глобальных температур
Стимулирующие лекарственные препараты
Метилендиоксиметамфетамин (МДМА или экстази)
Фенциклидин (РСР)
Высокая нагрузка
Физические нагрузки
Физический труд
Синдром отмены определенных препаратов
Ослабленное охлаждение
Теплая одежда
Защитные приспособления для рабочих и спортсменов (например, накладки для игры в футбол)
Высокие температуры окружающей среды
—
Высокая влажность
—
Ожирение и/или плохая подготовленность сердечно-сосудистой системы
—
Возраст ≤ 6 лет и ≥ 65 лет
—
Ослабленное потоотделение*
Антихоленергические препараты
Антигистаминные препараты
Антипаркинсонические препараты
Атропин
Фенотиазины
Скополамин
—
Кожные заболевания
Рубцы после ожогов, обширные
Экзема, обширный
Климатический гипергидроз
Псориаз, обширная
Системная склеродермия
* Ослабленное потоотделение - причина ослабленного охлаждения.