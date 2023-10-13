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Факторы, способствующие развитию тепловых рассройств

Состояние

Примеры

Избыточное поступление тепла

Некоторые функциональные нарушения

Гипертиреоз

Инфекции

Злокачественная гипертермия

Нейролептический злокачественный синдром

Судороги

Серотониновый синдром

Высокие температуры окружающей среды

Повышение глобальных температур

Стимулирующие лекарственные препараты

Амфетамины

Кокаин

Метилендиоксиметамфетамин (МДМА или экстази)

Ингибиторы моноаминоксидазы

Фенциклидин (РСР)

Высокая нагрузка

Физические нагрузки

Физический труд

Синдром отмены определенных препаратов

Алкоголь

Опиоиды

Ослабленное охлаждение

Теплая одежда

Защитные приспособления для рабочих и спортсменов (например, накладки для игры в футбол)

Высокие температуры окружающей среды

Высокая влажность

Ожирение и/или плохая подготовленность сердечно-сосудистой системы

Возраст ≤ 6 лет и ≥ 65 лет

Ослабленное потоотделение*

Антихоленергические препараты

Антигистаминные препараты

Антипаркинсонические препараты

Атропин

Фенотиазины

Скополамин

Муковисцидоз

Кожные заболевания

Рубцы после ожогов, обширные

Экзема, обширный

Климатический гипергидроз

Псориаз, обширная

Системная склеродермия

* Ослабленное потоотделение - причина ослабленного охлаждения.

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