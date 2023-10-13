Факторы риска и тревожные признаки при суициде
Тип
Специфические факторы*
Социальная ситуация
Значимые юбилейные даты
Безработица или финансовые затруднения, если они вызвали резкое падение социального статуса человека
Расставание с любимым человеком, развод, смерть близкого
Недавний арест или конфликт с законом
Социальная изоляция с реальными или мнимыми плохими отношениями с родственниками или друзьями
Суицидальный анамнез
Суицидальные попытки в прошлом
Составление подробного плана суицида, совершение действий для его реализации (покупка оружия или лекарств) и соблюдение мер предосторожности, чтобы не раскрыть своих намерений
Суицид или психические отклонения в семейном анамнезе
Клинические симптомы
Депрессивное настроение, особенно на начальном этапе
Выраженное двигательное возбуждение, беспокойство и тревожность на фоне тяжелой инсомнии
Выраженное чувство вины, несоответствия, безнадежности; ощущение пациента, что он - обуза для других, самоуничижение; синдром Котара
Бредовая или парафреническая убежденность в наличии соматического нарушения (например, рака, заболевания сердца, инфекций, передающихся половым путем) или бред другого типа (например, бред обнищания)
Галлюцинации, управляющие поведением больного
Импульсивное, агрессивное настроение
Хроническое, болезненное или инвалидизирующее соматическое нарушение, особенно у ранее здоровых людей
Медикаменты и употребление психоактивных веществ
Алкоголизм или расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (включая злоупотребление рецептурными препаратами), особенно если в последнее время их употребление усилилось
Прием препаратов, которые могут провоцировать суицидальное поведение (например, резкая отмена пароксетина и некоторых других антидепрессантов может привести к обострению депрессии и тревожности, что, в свою очередь, усиливает риск суицидального поведения)
See also American Foundation for Suicide Prevention: Suicide Statistics. По состоянию на 5 июля 2023 года.