Факторы риска заболеваний печени
Категория
Факторы риска
Приобретенные
Употребление алкоголя
Переливания крови (особенно до 1992)*
Пирсинг на теле*
Препараты (рецептурные и безрецептурные), использование растительных продуктов
Влияние других печеночных токсинов
Контакт с больным гепатитом*
Сексуальное поведение, сопряженное с высоким риском*
Использование шприцов*
Парентеральное или интраназальное употребление наркотиков*
Употребление в пищу моллюсков*
Татуировки*
Внутрисемейные контакты
Семейный анамнез таких заболеваний как первичный билиарный холангит, гемохроматоз, болезнь Вильсона, недостаточность альфа-1-антитрипсина и гепатит В (при котором может осуществляться вертикальная передача)
* Эти факторы увеличивают риск развития гепатита, а также риск развития заболеваний печени в целом