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Факторы риска заболеваний печени

Категория

Факторы риска

Приобретенные

Употребление алкоголя

Переливания крови (особенно до 1992)*

Пирсинг на теле*

Препараты (рецептурные и безрецептурные), использование растительных продуктов

Влияние других печеночных токсинов

Контакт с больным гепатитом*

Сексуальное поведение, сопряженное с высоким риском*

Использование шприцов*

Парентеральное или интраназальное употребление наркотиков*

Употребление в пищу моллюсков*

Татуировки*

Внутрисемейные контакты

Семейный анамнез таких заболеваний как первичный билиарный холангит, гемохроматоз, болезнь Вильсона, недостаточность альфа-1-антитрипсина и гепатит В (при котором может осуществляться вертикальная передача)

Воспалительные заболевания кишечника

* Эти факторы увеличивают риск развития гепатита, а также риск развития заболеваний печени в целом

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