Факторы, предрасполагающие к развитию бронхоэктазов
Категория
Примеры и комментарии
Инфекции
Бактериальная
Haemophilus influenzae
Pseudomonas aeruginosa
Moraxella catarrhalis
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Bordetella pertussis
виды рода Klebsiella
Грибковые инфекции
виды рода Aspergillus
Histoplasma capsulatum
Микобактериальные
Mycobacterium tuberculosis
Нетуберкулёзные микобактерии
Вирусные
Аденовирус
Вирус простого герпеса
Грипп
Корь
Респираторно-синцитиальный вирус
SARS-CoV-2
Врожденные заболевания
При тяжелом дефиците появляются бронхоэктазы
Цилиарные нарушения
Могут привести к бронхоэктатической болезни, синуситу, среднему отиту и мужскому бесплодию;
У 50% пациентов с первичной цилиарной дискинезией (ПЦД) наблюдается транспозиция внутренних органов
Синдром Картагенера (триада симптомов: декстракардия, патология придаточных пазух, транспозиция внутренних органов)
Проявляется увеличением вязкости секретов вследствие нарушения транспорта ионов натрия и хлора;
Часто заболевание осложняется развитием колоний P. aeruginosa или S. aureus
Иммунодефициты
Первичный
Хроническая гранулематозная болезнь
Дефицит комплемента
Гипогаммаглобулинемия (вариабельный неклассифицируемый иммунодефицит)
Вторичный
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)
Гемобластоз
Иммуносупрессанты
Гипотрофия
Обструкция дыхательных путей
Рак
Эндобронхиальное поражение
Сдавление извне
Опухоль или лимфаденопатия
Инородное тело
Аспирированный или врожденный (бронхиолит)
Слизистая пробка
Аллергический бронхолегочный аспергиллез
Послеоперационная
После резекции доли в результате перегиба или перекручивания оставшихся долей
Системные ревматические заболевания
Часто вызывает бронхоэктазы (как правило, субклинические), чаще у мужчин и у пациентов с длительным ревматоидным артритом
Бронхоэктазы образуются в связи с повышенной вязкостью бронхиальной слизи, что ведет к обструкции, нарушению ее выведения и хронической инфекции
Бронхоэктазы развиваются у 20% пациентов; механизм не установлен
Бронхопульмональные осложенния возникают у 85% после начала заболевания и у 10-15% - до его начала
Бронхоэктазы чаще наблюдаются при язвенном колите, но могут формироваться и при болезне Крона
—
Врожденные анатомические дефекты
Лимфатические
Синдром желтых ногтей
Трахеобронхиальные
Синдром Вильямса-Кэмпбелла (дефект хрящевой ткани бронхов)
Трахеобронхомегалия (например синдром Мунье-Куна)
Сосудистые проявления
Секвестрация легких (порок развития, при котором часть легочной ткани оказывается изолированной от нормальных анатомо-физиологических связей с трахеобронхиальным деревом и васкуляризуется артериями большого круга кровообращения)
Вдыхание токсических веществ
Аммиак
Хлор
Диоксид азота
Прямое повреждение дыхательных путей и нарушение их функции
Другое
Трансплантация
Причиной бронхоэктазов может быть инфекция на фоне иммуносупрессии
Диффузный панбронхиолит
Редкий синдром, связанный с бронхиолитом и хроническим синуситом
Обструктивные заболевания легких
Может возникать при наличии острой хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) или астмы
Хроническая аспирация
Из-за тяжелой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или глотательной дисфункции, чаще всего в нижних долях
Data from Barker, AF: Bronchiectasis. N England J Med 346:1383–1393, 2002 doi: 10.1056/NEJMra012519 and O'Donnell AE: Medical management of bronchiectasis. J Thorac Dis 10 (Suppl 28): S3428–S3435, 2018 doi: 10.21037/jtd.2018.09.39.