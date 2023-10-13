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Факторы, предрасполагающие к развитию бронхоэктазов

Категория

Примеры и комментарии

Инфекции

Бактериальная

Haemophilus influenzae

Pseudomonas aeruginosa

Moraxella catarrhalis

Staphylococcus aureus

Streptococcus pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Bordetella pertussis

виды рода Klebsiella

Грибковые инфекции

виды рода Aspergillus

Histoplasma capsulatum

Микобактериальные

Mycobacterium tuberculosis

Нетуберкулёзные микобактерии

Вирусные

Аденовирус

Вирус простого герпеса

Грипп

Корь

Респираторно-синцитиальный вирус

SARS-CoV-2

Врожденные заболевания

Дефицит альфа-1-антитрипсина

При тяжелом дефиците появляются бронхоэктазы

Цилиарные нарушения

Могут привести к бронхоэктатической болезни, синуситу, среднему отиту и мужскому бесплодию;

У 50% пациентов с первичной цилиарной дискинезией (ПЦД) наблюдается транспозиция внутренних органов

Синдром Картагенера (триада симптомов: декстракардия, патология придаточных пазух, транспозиция внутренних органов)

Муковисцидоз

Проявляется увеличением вязкости секретов вследствие нарушения транспорта ионов натрия и хлора;

Часто заболевание осложняется развитием колоний P. aeruginosa или S. aureus

Иммунодефициты

Первичный

Хроническая гранулематозная болезнь

Дефицит комплемента

Гипогаммаглобулинемия (вариабельный неклассифицируемый иммунодефицит)

Вторичный

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Гемобластоз

Иммуносупрессанты

Гипотрофия

Обструкция дыхательных путей

Рак

Эндобронхиальное поражение

Сдавление извне

Опухоль или лимфаденопатия

Инородное тело

Аспирированный или врожденный (бронхиолит)

Слизистая пробка

Аллергический бронхолегочный аспергиллез

Послеоперационная

После резекции доли в результате перегиба или перекручивания оставшихся долей

Системные ревматические заболевания

Ревматоидный артрит

Часто вызывает бронхоэктазы (как правило, субклинические), чаще у мужчин и у пациентов с длительным ревматоидным артритом

Синдром Шегрена

Бронхоэктазы образуются в связи с повышенной вязкостью бронхиальной слизи, что ведет к обструкции, нарушению ее выведения и хронической инфекции

Системная красная волчанка (СКВ)

Бронхоэктазы развиваются у 20% пациентов; механизм не установлен

Воспалительные заболевания кишечника

Бронхопульмональные осложенния возникают у 85% после начала заболевания и у 10-15% - до его начала

Бронхоэктазы чаще наблюдаются при язвенном колите, но могут формироваться и при болезне Крона

Рецидивирующий полихондрит

Врожденные анатомические дефекты

Лимфатические

Синдром желтых ногтей

Трахеобронхиальные

Синдром Вильямса-Кэмпбелла (дефект хрящевой ткани бронхов)

Трахеобронхомегалия (например синдром Мунье-Куна)

Синдром Марфана

Сосудистые проявления

Секвестрация легких (порок развития, при котором часть легочной ткани оказывается изолированной от нормальных анатомо-физиологических связей с трахеобронхиальным деревом и васкуляризуется артериями большого круга кровообращения)

Вдыхание токсических веществ

Аммиак

Хлор

Диоксид азота

Прямое повреждение дыхательных путей и нарушение их функции

Другое

Трансплантация

Причиной бронхоэктазов может быть инфекция на фоне иммуносупрессии

Диффузный панбронхиолит

Редкий синдром, связанный с бронхиолитом и хроническим синуситом

Обструктивные заболевания легких

Может возникать при наличии острой хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) или астмы

Хроническая аспирация

Из-за тяжелой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или глотательной дисфункции, чаще всего в нижних долях

Data from Barker, AF: Bronchiectasis. N England J Med 346:1383–1393, 2002 doi: 10.1056/NEJMra012519 and O'Donnell AE: Medical management of bronchiectasis. J Thorac Dis 10 (Suppl 28): S3428–S3435, 2018 doi: 10.21037/jtd.2018.09.39.

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