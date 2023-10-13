Типы афазий
Тип
Локализация повреждения, вызвавшего афазию*
Частые причины
Характеристика речи
Аномическая афазия (амнестическая)
Обычно малый очаг поражения в любом месте в речевых зонах левого полушария головного мозга
Аномия (неспособность назвать объекты) в устной речи (что приводит к пустой, многословной, достаточно плавной речи с парафазиями†) и при письме; речь беглая, сохранено повторение и понимание при чтении и на слух
Афазия Брока (медленная, экспрессивная, моторная)
Крупное повреждение в левой лобной или лобно-теменной области, включая зону Брока
Инфаркт
Кровоизлияние
Травма
Опухоль
Аномия при устной и письменной речи, замедленность (медленное, трудоемкое речеобразование, короткие фразы, нарушение интонационного построения, редкое использование союзов и предлогов), нарушение повторения, нарушение письма (небеглая аграфия), при сохранении понимания речи
Проводимость
Подкорковое поражение левого полушария, часто под верхней височной извилиной или под нижней теменной долей
Инфаркт
Кровоизлияние
Опухоль
Аномия (с выраженными парафазиями †), довольно беглая речь, сохранено понимание, однако нарушено повторение (с частыми парафазиями), хорошее понимание письменной речи
Письмо не нарушено
Повсеместно
Крупное повреждение в левой лобно-теменно-височной области, зоны Вернике и зоны Брока
Инфаркт
Кровоизлияние
Травма
Опухоль
Тяжелая аномия при устной и письменной речи, медленная, практически неинформативная речь, плохое понимание обращенной речи, нарушение повторения, алексия и аграфия
Транскортикальная моторная афазия
Поражение левой лобной области, вне зон Вернике и Брока
Инфаркт
Кровоизлияние
Травма
Опухоль
Как и при афазии Брока, но повторение сохранено
Артикуляция чаще всего не затронута
Транскортикальная сенсорная афазия
Поражение левой височно-теменной области, за исключением областей Брока и Вернике
Инфаркт
Энцефалит
Кровоизлияние
Травма
Опухоль
Как и при афазии Вернике, но повторение сохранено
Афазия Вернике (беглая, рецептивная, сенсорная)
Крупное повреждение в левой височно-теменной области, включая зону Вернике
Инфаркт
Опухоль
Аномия при устной и письменной речи, речь беглая (с парафазиями †, разнообразием грамматических форм, но часто почти бессмысленна), нарушено понимание на слух и при письме, нарушено повторение, нарушения при чтении (алексия), беглая аграфия
* Повреждение, вызвавшее афазию, находится в доминантном по речи полушарии головного мозга (чаще в левом).
† Парафазная речь (парафазия) — это использование неправильных или неверно произнесенных слов или слов в бессмысленных сочетаниях.