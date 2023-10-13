* Схожие проявления могут быть при метастазах в паренхиму мозга или опухолях за пределами твердой мозговой оболочки (например, метастазы, менингеальные опухоли – менингиомы, саркомы или глиомы) или поражениях черепа, приводящие к компрессии вещества мозга (например, гранулемы, гемангиомы, деформирующий остеит, остеомы, ксантомы), сдавливающих головной мозг.