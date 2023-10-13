Типичные проявления первичных опухолей головного мозга в зависимости от локализации
Локализация опухоли
Признаки
Наиболее частые типы первичных опухолей*
Передние отделы мозолистого тела
Когнитивное нарушение
Астроцитома (включая глиомы низкой степени злокачественности качества)
Базальные ганглии
Гемипарез (контрлатеральный), двигательные нарушения
Астроцитома (включая глиомы низкой степени злокачественности качества)
Первичная лимфома ЦНС
Ствол мозга
Одно- или двусторонние двигательные или чувствительные нарушения, признаки поражения черепно-мозговых нервов (например, паралич взора, потеря слуха, головокружение, парез мягкого неба, слабость мимической мускулатуры), атаксия, интенционный тремор нистагм
Астроцитома (включая ювенильную пилоидную астроцитому)
Диффузная понтинная глиома
Мостомозжечковый угол
Ипсилатеральные шум в ушах и снижение слуха, головокружение, утрата вестибулярного ответа при калорической пробе
Если опухоль большая, то возможно наличие атаксии, ипсилатреральных слабости мышц лица и снижения чувствительности на лице, а также симптомы поражения других черепно-мозговых нервов или ствола мозга
Мозжечок
Атаксия, нистагм, тремор, гидроцефалия с внезапным подъемом внутричерепного давления
Астроцитома (включая ювенильную пилоидную астроцитому)
Зрительный нерв (II пара черепно-мозговых нервов)
Потеря зрения
Астроцитома (включая пилоцитарные астроцитомы и низкодифференцированные глиомы, расположение в зрительном нерве, наиболее часто встречаются при нейрофиброматозе)
Тройничный нерв (V пара черепно-мозговых нервов)
Лицевая боль, потеря чувствительности, слабость в челюсти
Менингиома
Шваннома
Лобная доля
Генерализованные или фокальные (контрлатеральные) судороги, нарушения походки, частые позывы или недержание мочи, изменения внимания и мышления, апатия (особенно при двустороннем поражении), гемипарез
При расположении опухоли в доминантном полушарии - моторная афазия
При расположении опухоли в основании лобной доли - аносмия
Астроцитома
Глиобластома
Олигодендроглиома
Гипоталамус
Расстройства пищевого поведения (например, полидипсия), преждевременное половое созревание (особенно у мальчиков), гипотермия
Астроцитома
Затылочная доля
Генерализованные припадки со зрительной аурой, зрительными галлюцинациями, полной или квадрантной гемианопсией (контрлатеральной)
Астроцитома
Глиобластома
Олигодендроглиома
Теменная доля
Нарушение суставно-мышечного и дискриминационного чувства (контрлатерально), анозогнозия (пациент не осознает имеющийся у него дефицит), отрицание болезни, гемианопсия (контрлатерально), генерализованные или фокальные судороги, неспособность воспринимать (выделять) контрлатеральный стимул при нанесении болевых стимулов одновременно на обе стороны тела
При расположении опухоли в доминантном полушарии - сенсорная афазия
Астроцитома
Глиобластома
Олигодендроглиома
Парез взора вверх, птоз, утрата реакции зрачков на свет и аккомодации, иногда гидроцефалия с внезапным подъемом внутричерепного давления
Герминома
Пинеоцитома (редко)
Гипофиз или супраселлярная область
Эндокринопатии, нарушения монокулярного зрения, головная боль без подъема внутричерепного давления, битемпоральная гемианопсия
Краниофарингиома
Карцинома гипофиза (редко)
Височная доля
Сложные парциальные припадки, генерализованные припадки с аурой и без нее, гемианопсия (контрлатеральная), смешанная моторная и сенсорная афазия или аномия
Астроцитома
Глиобластома
Олигодендроглиома
Таламус
Нарушение чувствительности (контрлатерально)
Астроцитома
* Схожие проявления могут быть при метастазах в паренхиму мозга или опухолях за пределами твердой мозговой оболочки (например, метастазы, менингеальные опухоли – менингиомы, саркомы или глиомы) или поражениях черепа, приводящие к компрессии вещества мозга (например, гранулемы, гемангиомы, деформирующий остеит, остеомы, ксантомы), сдавливающих головной мозг.
ЦНС = центральная нервная система.