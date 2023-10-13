Типичные нейролептики
Лекарственный препарат
Суточная доза (диапазон)*
Обычная доза для взрослых
Примечания
Хлорпромазин†,‡
30-800 мг
400 мг перорально на ночь
Классический препарат со слабой активностью, первый нейролептик
Также выпускается в виде ректальных суппозиториев
Тиоридазин‡
150-800 мг
400 мг перорально на ночь
Единственный препарат с максимальной суточной дозой 800 мг, так как при высоких дозах вызывает развитие пигментарной ретинопатии и обладает выраженным антихолинэргическим действием
В аннотацию добавлено предупреждение о возможном удлинении интервала QTc
Трифлуорперазин†,‡
2-40 мг
10 мг перорально на ночь
—
Флуфеназин†,‡
0,5-40 мг
7,5 мг перорально на ночь
Так же выпускается в виде флуфеназина деканоата и флуфеназина энантата - формы для в/м введения для создания депо препарата (эквивалентные дозы не указаны)
Перфеназин†,‡
12-64 мг
16 мг перорально на ночь
—
Локсапин
20-250 мг
60 мг перорально на ночь
Обладает аффинитетом к рецепторам допамин-2 и 5-гидрокситриптамин (серотонин)-2
Молиндон
15-225 мг
60 мг перорально на ночь
Возможна связь со снижением веса тела
Тиотиксен†,‡
8-60 мг
10 мг перорально на ночь
Высокая частота встречаемости акатизии
Галоперидол†,‡
1-15 мг
8 мг перорально на ночь
Классический препарат с сильной активностью
Галоперидола деканоат выпускается в виде парентеральной формы для в/м введения для создания депо
Акатизия и другие ЭПС распространены
Пимозид
1-10 мг
3 мг перорально на ночь
Зарегистрирован только для синдрома Туретта
*Рекомендованная доза типичных нейролептиков предназначена для инициации ответной реакции с возможностью постепенного повышения дозы до необходимой; препараты рекомендуется принимать на ночь. Нет данных об эффективности быстрого повышения дозы препарата.
†Эти препараты доступны в парентеральной форме для в/м введения.
‡Эти препараты доступны в виде раствора для приема внутрь.
ЭПС = экстрапирамидные симптомы; QTc = Интервал QT с поправкой на частоту сердечных сокращений.