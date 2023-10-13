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Типичные нейролептики

Лекарственный препарат

Суточная доза (диапазон)*

Обычная доза для взрослых

Примечания

Хлорпромазин†,‡

30-800 мг

400 мг перорально на ночь

Классический препарат со слабой активностью, первый нейролептик

Также выпускается в виде ректальных суппозиториев

Тиоридазин‡

150-800 мг

400 мг перорально на ночь

Единственный препарат с максимальной суточной дозой 800 мг, так как при высоких дозах вызывает развитие пигментарной ретинопатии и обладает выраженным антихолинэргическим действием

В аннотацию добавлено предупреждение о возможном удлинении интервала QTc

Трифлуорперазин†,‡

2-40 мг

10 мг перорально на ночь

Флуфеназин†,‡

0,5-40 мг

7,5 мг перорально на ночь

Так же выпускается в виде флуфеназина деканоата и флуфеназина энантата - формы для в/м введения для создания депо препарата (эквивалентные дозы не указаны)

Перфеназин†,‡

12-64 мг

16 мг перорально на ночь

Локсапин

20-250 мг

60 мг перорально на ночь

Обладает аффинитетом к рецепторам допамин-2 и 5-гидрокситриптамин (серотонин)-2

Молиндон

15-225 мг

60 мг перорально на ночь

Возможна связь со снижением веса тела

Тиотиксен†,‡

8-60 мг

10 мг перорально на ночь

Высокая частота встречаемости акатизии

Галоперидол†,‡

1-15 мг

8 мг перорально на ночь

Классический препарат с сильной активностью

Галоперидола деканоат выпускается в виде парентеральной формы для в/м введения для создания депо

Акатизия и другие ЭПС распространены

Пимозид

1-10 мг

3 мг перорально на ночь

Зарегистрирован только для синдрома Туретта

*Рекомендованная доза типичных нейролептиков предназначена для инициации ответной реакции с возможностью постепенного повышения дозы до необходимой; препараты рекомендуется принимать на ночь. Нет данных об эффективности быстрого повышения дозы препарата.

†Эти препараты доступны в парентеральной форме для в/м введения.

‡Эти препараты доступны в виде раствора для приема внутрь.

ЭПС = экстрапирамидные симптомы; QTc = Интервал QT с поправкой на частоту сердечных сокращений.

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