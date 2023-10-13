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Температура влажного шарика психрометра и рекомендуемые уровни активности

Температура °C

Рекомендации

15,6 ( 60)

Нет необходимости в мерах предосторожности

> 15,6–21,1 (> 60–70)

В мерах предосторожности нет необходимости при обеспечении адекватной регидратации

> 21,1–23,9 (> 70–75)

Без акклиматизации: избегать пешего туризма, занятий спортом и пребывания на открытом солнце

После акклиматизации: допустимы тяжелые и умеренные нагрузки с соблюдением мер предосторожности

> 23,9–26,7 (> 75–80)

Без акклиматизации: прекратить или ограничить физические нагрузки

После акклиматизации: физические нагрузки с осторожностью; периоды отдыха и употребление воды каждые 20-30 минут

> 26,7–31,1 (> 80–88)

Без акклиматизации: избегать любой активности

После акклиматизации: возможны короткие ограниченные периоды активности, если сохраняется нормальное самочувствие

≥ 31,1 (> 88)

Избегать физической активности и воздействия солнечных лучей

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