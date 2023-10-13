Температура влажного шарика психрометра и рекомендуемые уровни активности
Температура °C
Рекомендации
≤ 15,6 (≤ 60)
Нет необходимости в мерах предосторожности
> 15,6–21,1 (> 60–70)
В мерах предосторожности нет необходимости при обеспечении адекватной регидратации
> 21,1–23,9 (> 70–75)
Без акклиматизации: избегать пешего туризма, занятий спортом и пребывания на открытом солнце
После акклиматизации: допустимы тяжелые и умеренные нагрузки с соблюдением мер предосторожности
> 23,9–26,7 (> 75–80)
Без акклиматизации: прекратить или ограничить физические нагрузки
После акклиматизации: физические нагрузки с осторожностью; периоды отдыха и употребление воды каждые 20-30 минут
> 26,7–31,1 (> 80–88)
Без акклиматизации: избегать любой активности
После акклиматизации: возможны короткие ограниченные периоды активности, если сохраняется нормальное самочувствие
≥ 31,1 (> 88)
Избегать физической активности и воздействия солнечных лучей