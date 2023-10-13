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Схемы лечения воспалительных заболеваний органов таза*

Лечение

Рекомендуемые схемы приема медикаментов

Альтернативные схемы

Парентерально†

Схема A:

Цефтриаксон 1 г внутривенно каждые 24 часа

ПЛЮС

Доксициклин 100 мг перорально или внутривенно каждые 12 часов

ПЛЮС

Метронидазол 500 мг перорально или в/в каждые 12 часов

Схема B: цефотетан 2 г внутривенно каждые 12 часов

ИЛИ

Цефокситин 2 г в/в каждые 6 часов

ПЛЮС

Доксициклин 100 мг перорально или внутривенно каждые 12 часов

Схема C:

Ампициллин/сульбактам 3 г в/в каждые 6 часов

ПЛЮС

Доксициклин 100 мг перорально или внутривенно каждые 12 часов

Схема D:

Клиндамицин 900 мг в/в каждые 8 часов

ПЛЮС

Гентамицин 2 мг/кг в/в или в/м (нагрузочная доза), после чего 1,5 мг/кг каждые 8 часов (поддерживающая доза); можно заменить однократной суточной дозой (3–5 мг/кг 1 раз в день)

Перорально или внутримышечно†

Схема А: цефтриаксон 500 мг в/м однократно‡

ПЛЮС

Доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней

WITH

Метронидазола 500 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней

Схема B: цефокситин 2 г в/м однократно одновременно с пробенецидом 1 г перорально однократно

ПЛЮС

Доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней

WITH

Метронидазола 500 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней

Схема C: другой парентеральный цефалоспорин 3-го поколения (например, цефтизоксим, цефотаксим)

ПЛЮС

Доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней

WITH

Метронидазола 500 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней

Схема D§: левофлоксацин 500 мг перорально 1 раз в день в течение 14 дней

ИЛИ

Моксифлоксацин 400 мг перорально 1 раз в день в течение 14 дней

WITH

Метронидазола 500 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней

Схема E: азитромицин 500 мг в/в 1 раз в день в 1 или 2 дозах, после чего 250 мг перорально 1 раз в день в течение в общей сложности 7 дней

С ИЛИ БЕЗ

Метронидазола 500 мг перорально 2 раза в день в течение 12–14 дней

* Рекомендации даны Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep 70(4):1-187, 2021 doi:10.15585/mmwr.rr7004a1

‡ При легкой и средней степени тяжести острого ВЗОМТ может быть назначена внутримышечная или пероральная терапия, поскольку клинические результаты при внутримышечной/оральной и парентеральной терапии схожи. Если состояние пациентов не изменяется в ответ на пероральную терапию в течение 72 часов, их следует повторно обследовать для подтверждения диагноза и назначить внутривенную терапию.

‡ Если пациент с весом > 150 кг с подтвержденной гонококковой инфекцией, следует ввести 1 г цефтриаксона.

§ Эту схему лечения можно применять, если у пациента есть аллергия на цефалоспорины, а также если популяционный и индивидуальный риск заболевания гонореей низок, а также если возможно наблюдение в динамике. Обследование на гонорею должно быть проведено до начала терапии, а также рекомендовано следующее лечение:

  • Положительный результат посева на гонорею: Лечение, основанное на чувствительности к антибиотикам

  • Выявление хинолон-резистентной Neisseria gonorrhoeae или невозможность определить чувствительность к антибиотикам: необходимо проконсультироваться с инфекционистом.

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