Схемы лечения воспалительных заболеваний органов таза*
Лечение
Рекомендуемые схемы приема медикаментов
Альтернативные схемы
Парентерально†
Схема A:
Цефтриаксон 1 г внутривенно каждые 24 часа
ПЛЮС
Доксициклин 100 мг перорально или внутривенно каждые 12 часов
ПЛЮС
Метронидазол 500 мг перорально или в/в каждые 12 часов
Схема B: цефотетан 2 г внутривенно каждые 12 часов
ИЛИ
Цефокситин 2 г в/в каждые 6 часов
ПЛЮС
Доксициклин 100 мг перорально или внутривенно каждые 12 часов
Схема C:
Ампициллин/сульбактам 3 г в/в каждые 6 часов
ПЛЮС
Доксициклин 100 мг перорально или внутривенно каждые 12 часов
Схема D:
Клиндамицин 900 мг в/в каждые 8 часов
ПЛЮС
Гентамицин 2 мг/кг в/в или в/м (нагрузочная доза), после чего 1,5 мг/кг каждые 8 часов (поддерживающая доза); можно заменить однократной суточной дозой (3–5 мг/кг 1 раз в день)
Перорально или внутримышечно†
Схема А: цефтриаксон 500 мг в/м однократно‡
ПЛЮС
Доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней
WITH
Метронидазола 500 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней
Схема B: цефокситин 2 г в/м однократно одновременно с пробенецидом 1 г перорально однократно
ПЛЮС
Доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней
WITH
Метронидазола 500 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней
Схема C: другой парентеральный цефалоспорин 3-го поколения (например, цефтизоксим, цефотаксим)
ПЛЮС
Доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней
WITH
Метронидазола 500 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней
Схема D§: левофлоксацин 500 мг перорально 1 раз в день в течение 14 дней
ИЛИ
Моксифлоксацин 400 мг перорально 1 раз в день в течение 14 дней
WITH
Метронидазола 500 мг перорально 2 раза в день в течение 14 дней
Схема E: азитромицин 500 мг в/в 1 раз в день в 1 или 2 дозах, после чего 250 мг перорально 1 раз в день в течение в общей сложности 7 дней
С ИЛИ БЕЗ
Метронидазола 500 мг перорально 2 раза в день в течение 12–14 дней
* Рекомендации даны Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep 70(4):1-187, 2021 doi:10.15585/mmwr.rr7004a1
‡ При легкой и средней степени тяжести острого ВЗОМТ может быть назначена внутримышечная или пероральная терапия, поскольку клинические результаты при внутримышечной/оральной и парентеральной терапии схожи. Если состояние пациентов не изменяется в ответ на пероральную терапию в течение 72 часов, их следует повторно обследовать для подтверждения диагноза и назначить внутривенную терапию.
‡ Если пациент с весом > 150 кг с подтвержденной гонококковой инфекцией, следует ввести 1 г цефтриаксона.
§ Эту схему лечения можно применять, если у пациента есть аллергия на цефалоспорины, а также если популяционный и индивидуальный риск заболевания гонореей низок, а также если возможно наблюдение в динамике. Обследование на гонорею должно быть проведено до начала терапии, а также рекомендовано следующее лечение: