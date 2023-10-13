‡ При легкой и средней степени тяжести острого ВЗОМТ может быть назначена внутримышечная или пероральная терапия, поскольку клинические результаты при внутримышечной/оральной и парентеральной терапии схожи. Если состояние пациентов не изменяется в ответ на пероральную терапию в течение 72 часов, их следует повторно обследовать для подтверждения диагноза и назначить внутривенную терапию.

‡ Если пациент с весом > 150 кг с подтвержденной гонококковой инфекцией, следует ввести 1 г цефтриаксона.