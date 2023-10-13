Ступени лечения бронхиальной астмы*
Ступень
Предпочтительная терапия†
Альтернативная терапия
1 (стартовая точка для интермиттирующей бронхиальной астмы)
Бета-2-агонисты короткого действия при необходимости†
—
2 (стартовая точка для легкой персистирующей бронхиальной астмы)
Ежедневное введение низких доз ингаляционных кортикостероидов и по необходимости бета-2-агонистов короткого действия
или
Лицам в возрасте 12 лет и старше, при необходимости, параллельно применяют ингаляционный кортикостероид и бета-2-агонист короткого действия
Стабилизатор тучных клеток, антагонист лейкотриеновых рецепторов, теофиллин или зилеутон (для детей в возрасте 12 лет и старше), либо по терапия по требованию (спасательная) бета-2-агонистами короткого действия
3 (стартовая точка для персистирующей бронхиальной астмы средней тяжести)
Комбинированная терапия низкими дозами ингаляционных кортикостероидов плюс формотерол ежедневно и по требованию‡
Ежедневное введение средних доз ингаляционных кортикостероидов и бета-2-агонистов короткого действия по необходимости
или
Ежедневное введение низких доз ингаляционных кортикостероидов плюс одно из следующего:
Каждый из них применяют вместе с терапией бета-2-агонистами короткого действия по требованию (терапия спасения)
или
Для детей в возрасте 12 лет и старше: ингаляционные кортикостероиды в низких дозах в сочетании с мускариновым антагонистом длительного действия или зилеутоном ежедневно, плюс терапия по требованию (спасательная) бета-2-агонистом короткого действия.
4
Комбинированная терапия низкими дозами ингаляционных кортикостероидов плюс формотерол ежедневно и по требованию‡
Ежедневное введение средних доз ингаляционных кортикостероидов плюс бета-2-агонисты длительного действия с коротко-действующими бета-2-агонистами по необходимости (терапия спасения)
или
Для детей в возрасте 12 лет и старше: ингаляционные кортикостероиды в низких дозах в сочетании с мускариновым антагонистом длительного действия или зилеутоном ежедневно, плюс терапия по требованию (терапия спасения) бета-2-агонистом короткого действия.
или
Ежедневное введение средних доз ингаляционных кортикостероидов плюс одно из следующего:
Каждый из них применяют вместе с терапией бета-2-агонистами короткого действия по требованию (терапия спасения)
5 (стартовая точка для тяжелой персистирующей бронхиальной астмы)
В возрасте от 5 до 11 лет ежедневная комбинированная терапия высокими дозами ингаляционных кортикостероидов и бета-2-агонистом длительного действия плюс терапия бета-2-агонистами короткого действия по требованию.
или
Для детей в возрасте 12 лет и старше ежедневная терапия комбинацией ингаляционных кортикостероидов в средних и высоких дозах с бета-2-агонистом длительного действия вместе с антагонистами мускариновых рецепторов длительного действия и короткодействующими бета-2-агонистами по требованию.
и
Рассмотрите возможность добавления биологических препаратов для лечения астмы (включая анти-IgE, анти-ИЛ5, анти-ИЛ5Р, анти-ИЛ4/ИЛ13)
Для детей в возрасте 5–11 лет: высокие дозы ингаляционных кортикостероидов плюс антагонист лейкотриеновых рецепторов ежедневно или высокие дозы ингаляционных кортикостероидов плюс теофиллин ежедневно; дополнительно используют бета-2-агонисты короткого действия по требованию (терапия спасения).
или
Для детей в возрасте 12 лет и старше: средние и высокие дозы ингаляционных кортикостероидов ежедневно плюс пролонгированный бета-2-агонист или высокие дозы ингаляционных кортикостероидов плюс антагонисты лейкотриеновых рецепторов ежедневно; дополнительно используют бета-2-агонисты короткого действия по требованию (терапия спасения).
и
Рассмотрите возможность добавления биологических препаратов для лечения астмы (включая анти-IgE, анти-ИЛ5, анти-ИЛ5Р, анти-ИЛ4/ИЛ13)
6
Ежедневное введение высоких доз ингаляционных кортикостероидов плюс бета-2-агонисты длительного действия плюс пероральные кортикостероиды с бета-2-агонистами короткого действия по мере необходимости
и
Рассмотрите возможность добавления биологических препаратов для лечения астмы (включая анти-IgE, анти-ИЛ5, анти-ИЛ5Р, анти-ИЛ4/ИЛ13)
Для детей в возрасте 5–11 лет: высокие дозы ингаляционных кортикостероидов плюс антагонист лейкотриеновых рецепторов и системный кортикостероид перорально ежедневно или высокие дозы ингаляционных кортикостероидов плюс теофиллин и системный кортикостероид ежедневно; дополнительно используют бета-2-агонисты короткого действия по требованию (терапия спасения).
и
Рассмотрите возможность добавления биологических препаратов для лечения астмы (включая анти-IgE, анти-ИЛ5, анти-ИЛ5Р, анти-ИЛ4/ИЛ13)
* Прежде чем подниматься на одну ступень, необходимо проанализировать приверженность к терапии, воздействие факторов внешней среды, сопутствующие заболевания.
† Бета-2-агонисты короткого действия используются на всех ступенях для быстрого купирования симптомов и профилактики бронхиальной астмы физического усилия.
‡ В обновленных Рекомендациях NAEPP по лечению астмы предпочтительный вариант неотложной помощи на 3 и 4 ступени включает использование от 1 до 2 ингаляционных доз формотерола по мере необходимости в сочетании с ингаляционным кортикостероидом, не превышая максимальную суточную дозу в 8 ингаляционных доз формотерола (36 мкг) в течение 24 часов для детей в возрасте от 5 до 11 лет и 12 ингаляционных доз формотерола (54 мкг) в течение 24 часов для пациентов ≥ 12 лет.
Adapted from the Expert Panel Working Group of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) administered and coordinated National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee (NAEPPCC), Cloutier MM, Baptist AP, et al: 2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines: A Report from the National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee Expert Panel Working Group. J Allergy Clin Immunol 146(6):1217–1270, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2020.10.003