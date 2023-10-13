‡ В обновленных Рекомендациях NAEPP по лечению астмы предпочтительный вариант неотложной помощи на 3 и 4 ступени включает использование от 1 до 2 ингаляционных доз формотерола по мере необходимости в сочетании с ингаляционным кортикостероидом, не превышая максимальную суточную дозу в 8 ингаляционных доз формотерола (36 мкг) в течение 24 часов для детей в возрасте от 5 до 11 лет и 12 ингаляционных доз формотерола (54 мкг) в течение 24 часов для пациентов ≥ 12 лет.