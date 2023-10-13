Степени мышечной силы
Степень
Описание
5 или Н
Полный диапазон движения против силы тяжести и полное сопротивление, соответствующее росту, возрасту и полу пациента
N−
Легкая слабость
G+
Умеренная слабость
4 или Х
Движение против силы тяжести и умеренное сопротивление, по меньшей мере, 10 раз без усталости
F+
Движение против силы несколько раз или однократное слабое сопротивление
3 или У
Полный спектр движения против силы тяжести
F−
Движение против силы тяжести и полный однократный диапазон движения
Р+
Полный диапазон движения при отсутствии силы тяжести, но с некоторым сопротивлением
2 или П
Полный диапазон движения при отсутствии силы тяжести
Р−
Неполный диапазон движения при отсутствии силы тяжести
1 или М
Доказательство мышечных сокращения (видимые или пальпируемые), но никаких движений суставов
0
Отсутствие пальпируемых или видимых мышечных сокращения и движения суставов
Н (N от normal) = нормально; Х (G от good) = хорошо; У (F от fair) = удовлетворительно; П (P от poor) = плохо; М (T от trace) = минимально.