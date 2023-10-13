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Степени мышечной силы

Степень

Описание

5 или Н

Полный диапазон движения против силы тяжести и полное сопротивление, соответствующее росту, возрасту и полу пациента

N

Легкая слабость

G+

Умеренная слабость

4 или Х

Движение против силы тяжести и умеренное сопротивление, по меньшей мере, 10 раз без усталости

F+

Движение против силы несколько раз или однократное слабое сопротивление

3 или У

Полный спектр движения против силы тяжести

F

Движение против силы тяжести и полный однократный диапазон движения

Р+

Полный диапазон движения при отсутствии силы тяжести, но с некоторым сопротивлением

2 или П

Полный диапазон движения при отсутствии силы тяжести

Р

Неполный диапазон движения при отсутствии силы тяжести

1 или М

Доказательство мышечных сокращения (видимые или пальпируемые), но никаких движений суставов

0

Отсутствие пальпируемых или видимых мышечных сокращения и движения суставов

Н (N от normal) = нормально; Х (G от good) = хорошо; У (F от fair) = удовлетворительно; П (P от poor) = плохо; М (T от trace) = минимально.

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