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Стадирование рака ротовой полости и губ

Стадия

Опухоль (максимальное распространение)*

Метастазы в регионарные лимфатические узлы†

Отдаленные метастазы‡

I

T1

N0

M0

II

T2

N0

M0

III

T3 или

N0

M0

T1–3

N1

M0

IVA

T1–3

N2

M0

T4a

N0–2

M0

IVB

T4b

Любое значение N

M0

Любое значение T

N3

M0

НПВ

Любое значение T

Любое значение N

M1

* Описание первичной опухоли (T)

T1

Опухоль ≤ 2 см с глубиной инвазии (а не толщиной самой опухоли) ≤ 5 мм

T2

Опухоль ≤ 2 см с глубиной инвазии > 5 мм ИЛИ опухоль > 2 см и ≤ 4 см с глубиной проникновения ≤ 10 мм

T3

Опухоль > 2 см и ≤ 4 см с глубиной инвазии > 10 мм ИЛИ опухоль > 4 см с глубиной проникновения ≤ 10 мм

T4a

Местное заболевание умеренной степени

Губа: опухоль прорастает сквозь кортикальный слой кости или поражает нижний альвеолярный нерв, дно полости рта, или кожу лица (например, в области подбородка или носа)

Ротовая полость: опухоль > 4 см с глубиной инвазии > 10 мм ИЛИ опухоль прорастает только в близлежащие структуры (например, через кортикальный слой кости нижней или верхней челюсти, либо вовлекает верхнечелюстную пазуху или кожу лица)

ПРИМЕЧАНИЕ: наличие поверхностной эрозии кости/зубной лунки при первично возникшей опухоли из десны ещё не означает, что такую опухоль можно классифицировать как T4.

T4b

Прогрессирующее местное заболевание

Опухоль прорастает в жевательное пространство, крыловидные пластинки, или основание черепа и/или полностью охватывает внутреннюю сонную артерию

† Определение регионального лимфатического узла (N)

N1

Метастаз в один ипсилатеральный узел, ≤ 3 см без экстранодального расширения

N2

Метастаз в одном ипсилатеральном лимфатическом узле > 3 см, но ≤ 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ в нескольких ипсилатеральных лимфатических узлах ≤ 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ двусторонние метастазы или метастазы в противоположно расположенных лимфатических узлах ≤ 6 см без экстранодального распространения

N3

Наличие метастаза в лимфатическом узле > 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ в любых лимфатических узлах и экстранодальном распространении

‡ Определение отдаленного метастазирования (M)

M0

Отсутстие отдаленных метастазов

M1

Отдаленные метастазы

Data from  Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition. New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.

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