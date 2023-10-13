Стадирование рака ротовой полости и губ
Стадия
Опухоль (максимальное распространение)*
Метастазы в регионарные лимфатические узлы†
Отдаленные метастазы‡
I
T1
N0
M0
II
T2
N0
M0
III
T3 или
N0
M0
T1–3
N1
M0
IVA
T1–3
N2
M0
T4a
N0–2
M0
IVB
T4b
Любое значение N
M0
Любое значение T
N3
M0
НПВ
Любое значение T
Любое значение N
M1
* Описание первичной опухоли (T)
T1
Опухоль ≤ 2 см с глубиной инвазии (а не толщиной самой опухоли) ≤ 5 мм
T2
Опухоль ≤ 2 см с глубиной инвазии > 5 мм ИЛИ опухоль > 2 см и ≤ 4 см с глубиной проникновения ≤ 10 мм
T3
Опухоль > 2 см и ≤ 4 см с глубиной инвазии > 10 мм ИЛИ опухоль > 4 см с глубиной проникновения ≤ 10 мм
T4a
Местное заболевание умеренной степени
Губа: опухоль прорастает сквозь кортикальный слой кости или поражает нижний альвеолярный нерв, дно полости рта, или кожу лица (например, в области подбородка или носа)
Ротовая полость: опухоль > 4 см с глубиной инвазии > 10 мм ИЛИ опухоль прорастает только в близлежащие структуры (например, через кортикальный слой кости нижней или верхней челюсти, либо вовлекает верхнечелюстную пазуху или кожу лица)
ПРИМЕЧАНИЕ: наличие поверхностной эрозии кости/зубной лунки при первично возникшей опухоли из десны ещё не означает, что такую опухоль можно классифицировать как T4.
T4b
Прогрессирующее местное заболевание
Опухоль прорастает в жевательное пространство, крыловидные пластинки, или основание черепа и/или полностью охватывает внутреннюю сонную артерию
† Определение регионального лимфатического узла (N)
N1
Метастаз в один ипсилатеральный узел, ≤ 3 см без экстранодального расширения
N2
Метастаз в одном ипсилатеральном лимфатическом узле > 3 см, но ≤ 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ в нескольких ипсилатеральных лимфатических узлах ≤ 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ двусторонние метастазы или метастазы в противоположно расположенных лимфатических узлах ≤ 6 см без экстранодального распространения
N3
Наличие метастаза в лимфатическом узле > 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ в любых лимфатических узлах и экстранодальном распространении
‡ Определение отдаленного метастазирования (M)
M0
Отсутстие отдаленных метастазов
M1
Отдаленные метастазы
Data from Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition. New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.