Стадии острого отравления парацетамолом
Стадия
Время после приема препарата
Описание
I
0–24 часа
Анорексия, тошнота, рвота
II
24-72 часа
Боль в правом верхнем квадранте живота (обычно)
Увеличение АСТ, АЛТ и, в тяжелых случаях, повышение уровня билирубина, увеличение протромбинового времени (обычно зарегистрированного как МНО)
III
72-96 часов
Рвота и симптомы печеночной недостаточности
Наибольший подъем АСТ, АЛТ, билирубина и МНО
Иногда почечная недостаточность и панкреатит
Внутривенно
> 5 дней
Поражение печени проходит или прогрессирует до развития полиорганной недостаточности, заканчивающейся иногда смертельным исходом
АСТ = аспартатаминотрансфераза; АЛТ = аланинаминотрансфераза; МНО = международное нормализованное отношение; ПВ = протромбиновое время.