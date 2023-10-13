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Стадии острого отравления парацетамолом

Стадия

Время после приема препарата

Описание

I

0–24 часа

Анорексия, тошнота, рвота

II

24-72 часа

Боль в правом верхнем квадранте живота (обычно)

Увеличение АСТ, АЛТ и, в тяжелых случаях, повышение уровня билирубина, увеличение протромбинового времени (обычно зарегистрированного как МНО)

III

72-96 часов

Рвота и симптомы печеночной недостаточности

Наибольший подъем АСТ, АЛТ, билирубина и МНО

Иногда почечная недостаточность и панкреатит

Внутривенно

> 5 дней

Поражение печени проходит или прогрессирует до развития полиорганной недостаточности, заканчивающейся иногда смертельным исходом

АСТ = аспартатаминотрансфераза; АЛТ = аланинаминотрансфераза; МНО = международное нормализованное отношение; ПВ = протромбиновое время.

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