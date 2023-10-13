Составляющие реакций свертывания крови
Номер или название фактора
Синоним
Назначение
Факторы плазмы
I
Фибриноген
Предшественник мономеров (и полимеров) фибрина
II
Протромбин
Предшественник тромбина
Тромбин превращает фибриноген в фибрин; активирует растворимые факторы V, VIII, XI и XIII; и связывается с тромбомодулином, активируя протеин С
Является витамин К-зависимым
V
Проакцелерин
Активируется до фактора Va – кофактора для ферментативного фактора Xa в комплексе фактор-Ха/Va/фосфолипид, который расщепляет протромбин до тромбина
Присутствует в альфа-гранулах тромбоцитов
Фактор Va инактивируется активированным протеином С в комплексе со свободным протеином S
VII
Проконвертин
Связывается с тканевым фактором и затем активируется с формированием ферментативного компонента комплекса фактор VIIa/тканевой фактор, который активирует фактор X и, возможно, фактор IX
Является витамин К-зависимым
VIII
Антигемофильный глобулин
Активируется до фактора VIIIa – кофактора для ферментативного фактора IXa в комплексе фактор IXa/фактор VIIIa/фосфолипид, который активирует фактор Х
Является большим белком-кофактором (как и фактор V)
Секретируется, связываясь с мультимерами фактора фон Виллебранда из телец Вейбеля-Палада эндотелиальных клеток (фактор VIII также циркулирует с фактором фон Виллебранда)
Как и фактор VIIIa, инактивируется активированным протеином С в комплексе со свободным протеином S (как и фактор Va)
IX
Фактор Кристмаса
Активируется до фактора IXa – фермента фактор-IXa/фактор VIIIa/-фосфолипидного комплекса, который активирует фактор Х
Является витамин К-зависимым
Х
Фактор Стюарта-Прауэра
Активируется до фактора Ха – фермента фактор-Ха/Va/фосфолипидного комплекса, который расщепляет протромбин до тромбина
Является витамин К-зависимым
XI
Предшественник плазменного тромбопластина
Активируется до фактора XIa, который может активировать фактор IX
Прекалликреин
Фактор Флетчера
Принимает участие в обратимой реакции, в которой он активируется фактором XIIa до калликреина
Как и калликреин, катализирует дальнейшую активацию фактора XII в фактор XIIa
Циркулирует как биомолекулярный комплекс с высокомолекулярным кининогеном
Высокомолекулярный кининоген
Фактор Фицджеральда
Циркулирует как бимолекулярный комплекс с прекалликреином
XII
Фактор Хагемана
При активации фактора XIIa поверхностным контактом, калликреин, или другие факторы, активируют прекалликреин и фактор XI, запуская внутренний путь свертывания in vitro
XIII
Фибринстабилизирующий фактор
При активации тромбином катализирует образование пептидных связей между соседними мономерами фибрина, что способствует укреплению и стабилизации фибринового сгустка
Белок С
—
Активируется тромбином, связанным с поверхностью мембраносвязанного тромбомодулина (CD141); затем протеолизирует и ингибирует (в присутствии свободного протеина S и фосфолипидов) кофакторную активность факторов VIIIa и Va
Является витамин К-зависимым
Белок S
—
Циркулирует в плазме в виде свободного протеина S и, подобно протеину S, связывается с C4b-связывающим белком системы комплемента
Функционирует в своей свободной форме в качестве кофактора для активированного протеина С
Является витамин К-зависимым
Факторы клеточной поверхности
Тканевой фактор
Тканевой тромбопластин
Является протеином, который присутствует в клеточной мембране клеток определенных тканей, в том числе периваскулярных фибробластах, эндотелиальных клетках, краевых эпителиальных клетках (например, эпителиальных клетках кожи, амниона, желудочно-кишечного тракта и мочеполовых путей), глиальныех клетках нервной системы, моноцитах, макрофагах и некоторых опухолевых клетках.
Он подвергается действию текущей крови во время травмы или воспаления, связывается с фактором VIIa и инициирует внешний путь коагуляции
Прокоагуляционный фосфолипид
—
Кислотные фосфолипиды (в основном, фосфатидилсерин) присутствуют на поверхности активированных тромбоцитов, эндотелиальных клеток и других тканевых клеток
Является компонентом фактор-IXa/VIIIa/фосфолипидного комплекса, который активирует фактор Х, и фактор-Ха/Vа/фосфолипидного комплекса, который активирует протромбин
Тромбомодулин
CD141
Является сайтом связывания тромбина на клеточной поверхности эндотелиальных клеток, который, будучи связанным с тромбомодулином, активирует белок С