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Составляющие реакций свертывания крови

Номер или название фактора

Синоним

Назначение

Факторы плазмы

I

Фибриноген

Предшественник мономеров (и полимеров) фибрина

II

Протромбин

Предшественник тромбина

Тромбин превращает фибриноген в фибрин; активирует растворимые факторы V, VIII, XI и XIII; и связывается с тромбомодулином, активируя протеин С

Является витамин К-зависимым

V

Проакцелерин

Активируется до фактора Va – кофактора для ферментативного фактора Xa в комплексе фактор-Ха/Va/фосфолипид, который расщепляет протромбин до тромбина

Присутствует в альфа-гранулах тромбоцитов

Фактор Va инактивируется активированным протеином С в комплексе со свободным протеином S

VII

Проконвертин

Связывается с тканевым фактором и затем активируется с формированием ферментативного компонента комплекса фактор VIIa/тканевой фактор, который активирует фактор X и, возможно, фактор IX

Является витамин К-зависимым

VIII

Антигемофильный глобулин

Активируется до фактора VIIIa – кофактора для ферментативного фактора IXa в комплексе фактор IXa/фактор VIIIa/фосфолипид, который активирует фактор Х

Является большим белком-кофактором (как и фактор V)

Секретируется, связываясь с мультимерами фактора фон Виллебранда из телец Вейбеля-Палада эндотелиальных клеток (фактор VIII также циркулирует с фактором фон Виллебранда)

Как и фактор VIIIa, инактивируется активированным протеином С в комплексе со свободным протеином S (как и фактор Va)

IX

Фактор Кристмаса

Активируется до фактора IXa – фермента фактор-IXa/фактор VIIIa/-фосфолипидного комплекса, который активирует фактор Х

Является витамин К-зависимым

Х

Фактор Стюарта-Прауэра

Активируется до фактора Ха – фермента фактор-Ха/Va/фосфолипидного комплекса, который расщепляет протромбин до тромбина

Является витамин К-зависимым

XI

Предшественник плазменного тромбопластина

Активируется до фактора XIa, который может активировать фактор IX

Прекалликреин

Фактор Флетчера

Принимает участие в обратимой реакции, в которой он активируется фактором XIIa до калликреина

Как и калликреин, катализирует дальнейшую активацию фактора XII в фактор XIIa

Циркулирует как биомолекулярный комплекс с высокомолекулярным кининогеном

Высокомолекулярный кининоген

Фактор Фицджеральда

Циркулирует как бимолекулярный комплекс с прекалликреином

XII

Фактор Хагемана

При активации фактора XIIa поверхностным контактом, калликреин, или другие факторы, активируют прекалликреин и фактор XI, запуская внутренний путь свертывания in vitro

XIII

Фибринстабилизирующий фактор

При активации тромбином катализирует образование пептидных связей между соседними мономерами фибрина, что способствует укреплению и стабилизации фибринового сгустка

Белок С

Активируется тромбином, связанным с поверхностью мембраносвязанного тромбомодулина (CD141); затем протеолизирует и ингибирует (в присутствии свободного протеина S и фосфолипидов) кофакторную активность факторов VIIIa и Va

Является витамин К-зависимым

Белок S

Циркулирует в плазме в виде свободного протеина S и, подобно протеину S, связывается с C4b-связывающим белком системы комплемента

Функционирует в своей свободной форме в качестве кофактора для активированного протеина С

Является витамин К-зависимым

Факторы клеточной поверхности

Тканевой фактор

Тканевой тромбопластин

Является протеином, который присутствует в клеточной мембране клеток определенных тканей, в том числе периваскулярных фибробластах, эндотелиальных клетках, краевых эпителиальных клетках (например, эпителиальных клетках кожи, амниона, желудочно-кишечного тракта и мочеполовых путей), глиальныех клетках нервной системы, моноцитах, макрофагах и некоторых опухолевых клетках.

Он подвергается действию текущей крови во время травмы или воспаления, связывается с фактором VIIa и инициирует внешний путь коагуляции

Прокоагуляционный фосфолипид

Кислотные фосфолипиды (в основном, фосфатидилсерин) присутствуют на поверхности активированных тромбоцитов, эндотелиальных клеток и других тканевых клеток

Является компонентом фактор-IXa/VIIIa/фосфолипидного комплекса, который активирует фактор Х, и фактор-Ха/Vа/фосфолипидного комплекса, который активирует протромбин

Тромбомодулин

CD141

Является сайтом связывания тромбина на клеточной поверхности эндотелиальных клеток, который, будучи связанным с тромбомодулином, активирует белок С

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