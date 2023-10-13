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Скрининг на рак шейки матки

Возрастная группа

ACS 2020 Recommendations*

Рекомендации USPSTF 2018*

Возраст 21-24 лет

Нет скрининга

Только цитологическое исследование мазков с шейки матки каждые 3 года

Возраст 25-29 лет

Одно из следующего:

  • Тест на ВПЧ† каждые 5 лет (предпочтительно)

  • Совместное тестирование на ВПЧ и Пап-тест каждые 5 лет (приемлемо)

  • Пап-тест каждые 3 года (приемлемо)

Только цитологическое исследование мазков с шейки матки каждые 3 года

Возраст 30‒65 лет

Одно из следующего:

  • Тест на ВПЧ каждые 5 лет (предпочтительно)

  • Совместное тестирование на ВПЧ/Пап каждые 5 лет (приемлемо)

  • Пап-тест каждые 3 года (приемлемо)

Одно из следующего:

  • Только цитологическое исследование мазков с шейки матки каждые 3 года

  • Тестирование только на ВПЧ каждые 5 лет

  • ВПЧ/цитологическое исследование шейки матки каждые 5 лет

Возраст >65 лет

Прекращение проведения скрининга, если предыдущий адекватно проведенный скрининг показал отрицательный результат‡

Для женщин без документально подтвержденного предыдущего скрининга, скрининговые исследования продолжаются до тех пор, пока не будут соблюдены критерии для их прекращения

Прекращение проведения скрининга, если предыдущий адекватно проведенный скрининг показал отрицательный результат† и отсутствии высокого риска развития рака шейки матки

† При первичном скрининге следует использовать одобренный Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) тест для первичного определения ВПЧ.

‡ Адекватный отрицательный предыдущий скрининг в настоящее время определяется как 2 последовательных отрицательных первичных ВПЧ-теста или 2 отрицательных Пап-ВПЧ-котестов или 3 отрицательных Пап-тестов (цитологические) в течение последних 10 лет, при этом самый последний тест проводился в течение последних 3-5 лет.

АОО (ACS) = Американское онкологическое общество; FDA = Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (US Food and Drug Administration); ВПЧ = вирус папилломы человека; hrHPV = ВПЧ высокого риска; Пап - Папаниколау; USPSTF = Рабочая группа по профилактике заболеваний в США.

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