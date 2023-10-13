‡ Адекватный отрицательный предыдущий скрининг в настоящее время определяется как 2 последовательных отрицательных первичных ВПЧ-теста или 2 отрицательных Пап-ВПЧ-котестов или 3 отрицательных Пап-тестов (цитологические) в течение последних 10 лет, при этом самый последний тест проводился в течение последних 3-5 лет.