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Ситуации, требующие контроля за дыханием

Классификация

Примеры

Неотложные состояния

Острый отек гортани

Остановка сердца

Глубокая кома с западением языка с окклюзией голосовой щели

Утопление

Инородное тело в гортани

Высокие травмы спинного мозга

Ларингоспазм

Остановка дыхания или апноэ (например, в связи с поражением центральной нервной системы, приемом наркотиков или гипоксии)

Травмы верхних дыхательных путей

Экстренные состояния

Перед процедурой у пациентов с респираторными или неврологическими нарушениями или другими состояниями:

  • Бронхоскопией у пациентов с дыхательной недостаточностью

  • Эзофагогастроскопией у пациентов с желудочно-кишечным кровотечением

  • Промывания желудка у пациентов с передозировкой пероральными наркотиками и измененным сознанием

  • Радиологическими процедурами у больных с измененной чувствительностью, особенно если требуется седация

Для того чтобы уменьшить дыхательное усилие у пациентов, испытывающих шок, сниженный сердечный выброс или стресс миокарда

Потребность в поддержке дыхания (например, при остром респираторном дистресс-синдроме, отравлении дымом или ингаляции токсичными веществами, респираторных ожогах, обострении хронической обструктивной болезня легких или астмы, диффузной инфекционной или других проблемах паренхимы легких, нервно-мышечных заболеваниях, депрессии дыхательного центра, слабости дыхательной мускулатуры)

Дыхательная недостаточность с противопоказаниями к неинвазивной вентиляции или ее невозможностью

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