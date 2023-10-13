Ситуации, требующие контроля за дыханием
Классификация
Примеры
Неотложные состояния
Острый отек гортани
Глубокая кома с западением языка с окклюзией голосовой щели
Инородное тело в гортани
Высокие травмы спинного мозга
Ларингоспазм
Остановка дыхания или апноэ (например, в связи с поражением центральной нервной системы, приемом наркотиков или гипоксии)
Травмы верхних дыхательных путей
Экстренные состояния
Перед процедурой у пациентов с респираторными или неврологическими нарушениями или другими состояниями:
Для того чтобы уменьшить дыхательное усилие у пациентов, испытывающих шок, сниженный сердечный выброс или стресс миокарда
Потребность в поддержке дыхания (например, при остром респираторном дистресс-синдроме, отравлении дымом или ингаляции токсичными веществами, респираторных ожогах, обострении хронической обструктивной болезня легких или астмы, диффузной инфекционной или других проблемах паренхимы легких, нервно-мышечных заболеваниях, депрессии дыхательного центра, слабости дыхательной мускулатуры)
Дыхательная недостаточность с противопоказаниями к неинвазивной вентиляции или ее невозможностью