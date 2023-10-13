Синдромы, вызываемые энтеровирусами
Синдром
Чаще всего встречающиеся серотипы
Вирусы Коксаки А2, 4, 7, 9 и другие, В2-5
Полиовирусы 1-3 типов
Эховирусы 4, 6, 7, 9, 11, 30 и другие
Асептический менингит с сыпью
Вирусы Коксаки А9 и В4
Экховирусы 4 и 16
Энтеровирус A71
Энтеровирус D70
Вирус Коксаки А24
Эпидемическая плевродиния (борнхольмская болезнь)
Вирусы Коксаки В1-6
Вирусы Коксаки А6, 9, 16 и другие
Вирусы Коксаки В2-5
Энтеровирус A71
Вирусы Коксаки А2, 4–6, 8 и 10
Возможно, вирусы Коксаки В3 и другие
Вирусы Коксаки А4 и 16 и В1-5
Экховирусы 9 и пареховирус человека 1
Полиовирусы 1-3
Вирусы Коксаки А7 и другие
Экховирусы 4, 6, 9 и другие
Энтеровирусы A71, D68, D70
Вирусы Коксаки А9 и В1, 3, 4 и 5 (также встречаются: А4-6 и 16)
Эховирусы 9 и 16 (также встречаются: 2, 4, 11, 14, 19 и 25)
Экховирусы 4, 8, 9, 11, 20 и другие
Вирусы Коксаки А21 и 24, В1 и 3-5
Энтеровирус D68