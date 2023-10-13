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Синдромы, вызываемые энтеровирусами

Синдром

Чаще всего встречающиеся серотипы

Асептический менингит

Вирусы Коксаки А2, 4, 7, 9 и другие, В2-5

Полиовирусы 1-3 типов

Эховирусы 4, 6, 7, 9, 11, 30 и другие

Асептический менингит с сыпью

Вирусы Коксаки А9 и В4

Экховирусы 4 и 16

Энтеровирус A71

Конъюнктивит (геморрагический)

Энтеровирус D70

Вирус Коксаки А24

Эпидемическая плевродиния (борнхольмская болезнь)

Вирусы Коксаки В1-6

Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей

Вирусы Коксаки А6, 9, 16 и другие

Вирусы Коксаки В2-5

Энтеровирус A71

Герпетическая ангина

Вирусы Коксаки А2, 4–6, 8 и 10

Возможно, вирусы Коксаки В3 и другие

Миоперикардит

Вирусы Коксаки А4 и 16 и В1-5

Экховирусы 9 и пареховирус человека 1

Полиомиелит, острый вялый миелит

Полиовирусы 1-3

Вирусы Коксаки А7 и другие

Экховирусы 4, 6, 9 и другие

Энтеровирусы A71, D68, D70

Сыпь

Вирусы Коксаки А9 и В1, 3, 4 и 5 (также встречаются: А4-6 и 16)

Эховирусы 9 и 16 (также встречаются: 2, 4, 11, 14, 19 и 25)

Респираторное заболевание

Экховирусы 4, 8, 9, 11, 20 и другие

Вирусы Коксаки А21 и 24, В1 и 3-5

Энтеровирус D68

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