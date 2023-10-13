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Сердце и крупные сосуды

Тип давления

Среднее (мм рт. ст.)

Пределы (мм рт. ст.)

Правое предсердие

3

0–8

Правый желудочек

Систолический пик

25

15–30

Конечно-диастолический

4

0–8

легочной артерии

Среднее

15

9–16

Систолический пик

25

15–30

Конечно-диастолический

9

4–14

Окклюзия легочной артерии (заклинивание легочной артерии)

Среднее

9

2–12

Левое предсердие

Среднее

8

2–12

Волна

10

4–16

V волна

13

6–12

Левый желудочек

Систолический пик

130

90–140

Конечно-диастолический

9

5–12

Плечевая артерия

Среднее

85

70–150

Систолический пик

130

90–140

Конечно-диастолический

70

60–90

Adapted from Fowler NO: Cardiac Diagnosis and Treatment, ed 3. Филадельфия, 1980 г. 11.

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