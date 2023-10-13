Сердце и крупные сосуды
Тип давления
Среднее (мм рт. ст.)
Пределы (мм рт. ст.)
Правое предсердие
3
0–8
Правый желудочек
Систолический пик
25
15–30
Конечно-диастолический
4
0–8
легочной артерии
Среднее
15
9–16
Систолический пик
25
15–30
Конечно-диастолический
9
4–14
Окклюзия легочной артерии (заклинивание легочной артерии)
Среднее
9
2–12
Левое предсердие
Среднее
8
2–12
Волна
10
4–16
V волна
13
6–12
Левый желудочек
Систолический пик
130
90–140
Конечно-диастолический
9
5–12
Плечевая артерия
Среднее
85
70–150
Систолический пик
130
90–140
Конечно-диастолический
70
60–90
Adapted from Fowler NO: Cardiac Diagnosis and Treatment, ed 3. Филадельфия, 1980 г. 11.