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Руководство по детской реанимации - меры ИВЛ

Возраст (лет)

Возраст новорожденного

<< 12 мес.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Вес, обычный (кг)

3,5

< 10

10

12

14

16

18

20

22

25

28

30

35

40

45

50

55

60

Техника компрессии

Нажатие большими пальцами, руки обхватывают грудь (предпочтительно) или 2 пальцами

1 рука

2 руки

Размер (ISO) воздуховода Р в см

000

00

00

0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

3,5

5

5

6

6

Маски в размерах Лаэрдаля или эквивалентных размерах

Маска для реанимации, размер 0/1

Маска Rendell-Baker 1-го типа

Маска Rendell-Baker 2-го типа

Ларингеальная маска 3-го типа

Ларингеальная маска 4-го типа

Мешок для ИВЛ с резервуаром для 100%обеспечения кислородом O2

Для младенцев - 240 мл

Для детей - 400-500 мл

Для взрослых - 1600 мл

Размер клинка ларингоскопа

Миллер 0

Прямой клинок

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

Прямой клинок (предпочтительно) или изогнутый клинок

Изогнутый или прямой клинок

Размер ЭТТ*, в мм

3

3,5

4

4,5

4,5

5

5

5,5

5,5

6

6

6

6

6,5

6,5

6,5

6,5

7

Без манжеты

Без манжеты

С манжетой

Ларингеальная маска и другие надгортанные дыхательные пути *

Катетер для аспирации

Прямой ротоглоточный воздуховод

Через ЭТТ

10 Фр

Аспирация миндалин у детей

8 Фр

Аспирация миндалин у взрослых

10 Фр

* См. Инструкции по определению размеров конкретного производителя устройства.

ЭТТ = эндотрахеальная трубка; Фр = по французской шкале диаметра катетеров.

Courtesy of Dr. B. Паесом и д-р М. Салливаном, отделение педиатрии и медицины, Больница Святого Иосифа, детская больница, Hamilton Health Sciences Corporation, Университет Макмастера, г. Гамильтон, Онтарио, Канада.

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