Руководство по детской реанимации - меры ИВЛ
Возраст (лет)
Возраст новорожденного
<< 12 мес.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Вес, обычный (кг)
3,5
< 10
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
Техника компрессии
Нажатие большими пальцами, руки обхватывают грудь (предпочтительно) или 2 пальцами
1 рука
2 руки
Размер (ISO) воздуховода Р в см
000
00
00
0
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
3,5
5
5
6
6
Маски в размерах Лаэрдаля или эквивалентных размерах
Маска для реанимации, размер 0/1
Маска Rendell-Baker 1-го типа
Маска Rendell-Baker 2-го типа
Ларингеальная маска 3-го типа
Ларингеальная маска 4-го типа
Мешок для ИВЛ с резервуаром для 100%обеспечения кислородом O2
Для младенцев - 240 мл
Для детей - 400-500 мл
Для взрослых - 1600 мл
Размер клинка ларингоскопа
Миллер 0
Прямой клинок
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
Прямой клинок (предпочтительно) или изогнутый клинок
Изогнутый или прямой клинок
Размер ЭТТ*, в мм
3
3,5
4
4,5
4,5
5
5
5,5
5,5
6
6
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
7
Без манжеты
Без манжеты
С манжетой
Ларингеальная маска и другие надгортанные дыхательные пути *
Катетер для аспирации
Прямой ротоглоточный воздуховод
Через ЭТТ
10 Фр
Аспирация миндалин у детей
8 Фр
Аспирация миндалин у взрослых
10 Фр
* См. Инструкции по определению размеров конкретного производителя устройства.
ЭТТ = эндотрахеальная трубка; Фр = по французской шкале диаметра катетеров.
Courtesy of Dr. B. Паесом и д-р М. Салливаном, отделение педиатрии и медицины, Больница Святого Иосифа, детская больница, Hamilton Health Sciences Corporation, Университет Макмастера, г. Гамильтон, Онтарио, Канада.