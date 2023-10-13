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Ричмондская шкала ажитации-седации

Баллы

Срок

Описание

+4

Агрессивный

Чрезмерно агрессивные или жестокие; непосредственная опасность для персонала

+3

Сильное возбуждение

Тянет или снимает трубку(и) или катетер(ы) или ведет себя агрессивно по отношению к персоналу

+2

Возбуждение

Частые нецеленаправленные движения или диссинхрония пациента с аппаратом ИВЛ

+1

Беспокойный

Беспокойный или тревожный, но движения не агрессивны или энергичны

0

В сознании и спокойный—

-1

Сонливый

Не полностью доступен контакту, но пробуждается на продолжительное время (более 10 секунд) со зрительным контактом при голосовом раздражителе

-2

Легкая седация

Кратковременно (менее 10 секунд) пробуждается и устанавливает зрительный контакт в ответ на голос

-3

Умеренная седация

Любое движение (но не зрительный контакт) в ответ на голос

-4

Глубокая седация

Нет реакции на голос, но есть движение в ответ на физическую стимуляцию

-5

Отсутствие реакции

Отсутствие реакции на голос или физическую стимуляцию

Adapted from Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, et al: The Richmond Agitation-Sedation Scale: Validity and reliability in adult intensive care unit patients. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 166(10)1338–1344, 2002. doi: 10.1164/rccm.2107138

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