Ричмондская шкала ажитации-седации
Баллы
Срок
Описание
+4
Агрессивный
Чрезмерно агрессивные или жестокие; непосредственная опасность для персонала
+3
Сильное возбуждение
Тянет или снимает трубку(и) или катетер(ы) или ведет себя агрессивно по отношению к персоналу
+2
Возбуждение
Частые нецеленаправленные движения или диссинхрония пациента с аппаратом ИВЛ
+1
Беспокойный
Беспокойный или тревожный, но движения не агрессивны или энергичны
0
В сознании и спокойный—
—
-1
Сонливый
Не полностью доступен контакту, но пробуждается на продолжительное время (более 10 секунд) со зрительным контактом при голосовом раздражителе
-2
Легкая седация
Кратковременно (менее 10 секунд) пробуждается и устанавливает зрительный контакт в ответ на голос
-3
Умеренная седация
Любое движение (но не зрительный контакт) в ответ на голос
-4
Глубокая седация
Нет реакции на голос, но есть движение в ответ на физическую стимуляцию
-5
Отсутствие реакции
Отсутствие реакции на голос или физическую стимуляцию
Adapted from Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, et al: The Richmond Agitation-Sedation Scale: Validity and reliability in adult intensive care unit patients. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 166(10)1338–1344, 2002. doi: 10.1164/rccm.2107138