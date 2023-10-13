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Риск развития тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии у хирургических пациентов

Категория риска

Примеры

Меры профилактики

Риск ТГВ/ТЭЛА (%)

Икроножная мышца

Проксимальная

ТЭЛА

Фатальная ТЭЛА

Низкий

Необширные хирургические вмешательства* у пациентов < 40 лет без клинических факторов риска

Ранняя и агрессивная активизация и перевод на амбулаторное лечение

2

0,4

0,2

0,002

Умеренный

Необширные хирургические операции у пациентов с факторами риска

Малые хирургические вмешательства у пациентов в возрасте 40-60 лет без факторов риска

Обширное хирургическое вмешательство у пациентов < 40 лет без других клинических факторов риска

Иммобилизованные пациенты с тяжелыми заболеваниями

Малые дозы НФГ каждые 12 часов, НМГ, фондапаринукс или ППК, в сочетании с компрессионным трикотажем или без него

10–20

2–4

1–2

0,1–0,4

Высокий

Необширные хирургические вмешательства у пациентов > 60 лет или 40-60 лет с факторами риска

Обширные хирургические вмешательства у пациентов > 40 лет или с другими клиническими факторами риска

Малые дозы нефракционированного гепарина каждые 8 часов, НМГ, фондапаринукс или ИПК

20–40

4–8

2–4

0,4–1,0

Очень высокий

Большие хирургические вмешательства у пациентов > 40 лет, имевших в анамнезе венозные тромбоэмболии, злокачественные новообразования или заболевания, сопровождающиеся гиперкоагуляцией

У пациентов любого возраста:

  • Подгвершиеся артропластике коленного или тазобедренного сустава

  • Подгвершиеся оперативному лечению перелома бедра

  • Подвергшиеся элективной нейрохиругической операции

  • Множественные травмы

  • Травма спинного мозга

НМГ, пероральные антикоагулянты, ППК или компрессионный трикотаж в сочетании с малыми дозами НФГ каждые 8 часов или НМГ

Фонлапаринукс, если пациенты перенесли ортопедические, абдоминальные или торакальные вмешательства или при наличии у них острого тяжелого заболевания

НМГ или пероральные антикоагулянты прямого действия (DOAC) у некоторых пациентов из группы высокого риска, болеющих раком и проходящих химиотерапию

40–80

10–20

4–10

0,2–5

* Необширные хирургические операции – вмешательства, не требующие общей анестезии или вспомогательной вентиляции легких.

ПАПД = пероральный антикоагулянт прямого действия; ТГВ = тромбоз глубоких вен; ТЭЛА = тромбоэмболия легочной артерии; НДНФГ = низкие дозы нефракционированного гепарина; НМГ = низкомолекулярный гепарин; ППК = прерывистая пневматическая компрессия.

Adapted with permission from Geerts WH, Heit JA, Clagett GP, et al: Prevention of venous thromboembolism. Chest 119:132S–175S, 2001.

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