Риск развития тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии у хирургических пациентов
Категория риска
Примеры
Меры профилактики
Риск ТГВ/ТЭЛА (%)
Икроножная мышца
Проксимальная
ТЭЛА
Фатальная ТЭЛА
Низкий
Необширные хирургические вмешательства* у пациентов < 40 лет без клинических факторов риска
Ранняя и агрессивная активизация и перевод на амбулаторное лечение
2
0,4
0,2
0,002
Умеренный
Необширные хирургические операции у пациентов с факторами риска
Малые хирургические вмешательства у пациентов в возрасте 40-60 лет без факторов риска
Обширное хирургическое вмешательство у пациентов < 40 лет без других клинических факторов риска
Иммобилизованные пациенты с тяжелыми заболеваниями
Малые дозы НФГ каждые 12 часов, НМГ, фондапаринукс или ППК, в сочетании с компрессионным трикотажем или без него
10–20
2–4
1–2
0,1–0,4
Высокий
Необширные хирургические вмешательства у пациентов > 60 лет или 40-60 лет с факторами риска
Обширные хирургические вмешательства у пациентов > 40 лет или с другими клиническими факторами риска
Малые дозы нефракционированного гепарина каждые 8 часов, НМГ, фондапаринукс или ИПК
20–40
4–8
2–4
0,4–1,0
Очень высокий
Большие хирургические вмешательства у пациентов > 40 лет, имевших в анамнезе венозные тромбоэмболии, злокачественные новообразования или заболевания, сопровождающиеся гиперкоагуляцией
У пациентов любого возраста:
НМГ, пероральные антикоагулянты, ППК или компрессионный трикотаж в сочетании с малыми дозами НФГ каждые 8 часов или НМГ
Фонлапаринукс, если пациенты перенесли ортопедические, абдоминальные или торакальные вмешательства или при наличии у них острого тяжелого заболевания
НМГ или пероральные антикоагулянты прямого действия (DOAC) у некоторых пациентов из группы высокого риска, болеющих раком и проходящих химиотерапию
40–80
10–20
4–10
0,2–5
* Необширные хирургические операции – вмешательства, не требующие общей анестезии или вспомогательной вентиляции легких.
ПАПД = пероральный антикоагулянт прямого действия; ТГВ = тромбоз глубоких вен; ТЭЛА = тромбоэмболия легочной артерии; НДНФГ = низкие дозы нефракционированного гепарина; НМГ = низкомолекулярный гепарин; ППК = прерывистая пневматическая компрессия.
Adapted with permission from Geerts WH, Heit JA, Clagett GP, et al: Prevention of venous thromboembolism. Chest 119:132S–175S, 2001.