Рекомендации по скринингу рака* для пожилых пациентов
Устанавливаемый вид рака
Метод
Частота
Примечания†
Маммография
Каждые 2 года
Для женщин 50–74 лет: уровень доказательности B USPSTF
Для женщин 40-49 лет: индивидуальный подход относительно скрининга на основе оценки потенциальных преимуществ и вреда: уровень доказательности C USPSTF
Для женщин ≥ 75 лет: уровень доказательности I USPSTF
Продолжение скрининга, если состояние здоровья и ожидаемая продолжительность жизни > 10 лет, согласно рекомендациям ACS
Тест Папаниколау (Пап-тест) (доказательств для использования более современных методов недостаточно)
Одно из следующего:
Для женщин > 65 лет: уровень доказательности D USPSTF об отсутствии необходимости скрининга, если результаты адекватного предыдущего скрининга были в пределах нормы, а женщины не находятся в группе высокого риска
Для женщин, перенесших тотальную гистеректомию и не имеющих в анамнезе предраковых заболеваний тяжелой степени или онкологических заболеваний: уровень доказательности D против проведения Рар-тестов от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Для женщин > 65 лет: прекращение скрининга, предложенного АКОГ (Американская корпорация акушёров и гинекологов), если в анамнезе у женщин отсутствуют изменения шейки матки плюс одно из следующего:
Скрининговое обследование (анализ кала на скрытую кровь/иммунохимический тест на скрытую кровь в кале, гибкая сигмоидоскопия, колоноскопия)
Для взрослых в возрасте 50–75 лет: уровень доказательности А USPSTF
Для взрослых в возрасте 45-49 лет: уровень доказательности В USPSTF
Для взрослых в возрасте 76–85 лет: уровень доказательности С USPSTF (с указанием на очень небольшую чистую пользу от скрининга для тех, кто ранее проходил скрининг) для выборочного планового скрининга (должен проводиться индивидуально, с учетом общего состояния здоровья пациента и истории скрининга)
Для людей старше 85 лет: прекращение скрининга (руководство от Рабочей группы по профилактике заболеваний в США утверждает, что большинство организаций рекомендует прекращение скрининга у людей > 85 лет)
гваяковая ПСКК
Иммунохимический тест на скрытую кровь в кале (FIT)
FIT-MT-sDNA
gFOBT и FIT: ежегодно
ИХТ-МТ-кДНК: каждые 1-3 года
Гибкая сигмоидоскопия
Каждые 5 лет
Если сигмоидоскопия проводится с FIT – каждые 10 лет плюс FIT каждый год, рекомендация Рабочей группы по профилактике заболеваний в США (USPSTF)
Колоноскопия
Каждые 10 лет
Рекомендация от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
КТ колонография
Каждые 5 лет
Рекомендация от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Низкодозированная КТ
Каждый год
Для пациентов 50-80 лет, в анамнезе которых присутствует информация о выкуривании ≥ 20 пачек в год и в настоящее время они продолжают курить или бросили курить только в течение последних 15 лет: уровень доказательности B USPSTF
Измерение специфического антигена простаты
Пальцевое ректальное обследование
Индивидуальная
Для мужчин 55–69 лет: скрининг ПСА на основе индивидуальной оценки вреда и пользы (уровень доказательности В от Рабочей группы по профилактике заболеваний в США)
Для мужчин ≥ 70 лет: уровень доказательности D против проведения скрининга ПСА от Рабочей группы по профилактике заболеваний в США (USPSTF)
*Следует тактично порекомендовать проведение скрининга на рак, а также учитывать индивидуальные риски и преимущества, особенно у пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни ≤ 10 лет. Рекомендации различаются в разных профессиональных обществах и группах.
† Рекомендации, приведенные в таблице, в основном ссылаются на Рабочую группу по профилактике заболеваний США (USPSTF) и иногда на ЦКЗ и другие организации.
Рекомендации USPSTF, основанные на прочности доказательств и чистой клинической пользе (приносимая польза за минусом наносимого вреда):
ACS = Американское онкологическое общество; AКАГ = Американский колледж акушеров и гинекологов; ПРИ = пальцевое ректальное исследование; ИХТ = иммунохимический тест ; ПСКК = проба на скрытую кровь в кале; gFOBT = гваяковая ПСКК; ПСА = простат-специфический антиген; МТ-кДНК = многоцелевой скрининговый тест на ДНК кала; USPSTF = Американская рабочая группа по профилактике заболеваний.