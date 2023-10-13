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Рекомендации по скринингу рака* для пожилых пациентов

Устанавливаемый вид рака

Метод

Частота

Примечания†

Рак молочной железы

Маммография

Каждые 2 года

Для женщин 50–74 лет: уровень доказательности B USPSTF

Для женщин 40-49 лет: индивидуальный подход относительно скрининга на основе оценки потенциальных преимуществ и вреда: уровень доказательности C USPSTF

Для женщин 75 лет: уровень доказательности I USPSTF

Продолжение скрининга, если состояние здоровья и ожидаемая продолжительность жизни > 10 лет, согласно рекомендациям ACS

Рак шейки матки или рак тела матки

Тест Папаниколау (Пап-тест) (доказательств для использования более современных методов недостаточно)

Одно из следующего:

  • По крайней мере, каждые 3 года с помощью Пап-теста

  • Проведение теста каждые 5 лет только на наличие вируса папилломы человека высокого риска (врВПЧ)

  • Тестирование каждые 5 лет на ВПЧ высокого риска плюс Пап-тест

Для женщин > 65 лет: уровень доказательности D USPSTF об отсутствии необходимости скрининга, если результаты адекватного предыдущего скрининга были в пределах нормы, а женщины не находятся в группе высокого риска

Для женщин, перенесших тотальную гистеректомию и не имеющих в анамнезе предраковых заболеваний тяжелой степени или онкологических заболеваний: уровень доказательности D против проведения Рар-тестов от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)

Для женщин > 65 лет: прекращение скрининга, предложенного АКОГ (Американская корпорация акушёров и гинекологов), если в анамнезе у женщин отсутствуют изменения шейки матки плюс одно из следующего:

  • 3 отрицательных результата Пап-теста подряд

  • 2 отрицательных результата теста на ВПЧ подряд

  • 2 отрицательных сопутствующих теста (Пап-тест плюс тест на наличие ВПЧ) в течение последних 10 лет, последний тест должен быть не старше 3–5 лет

Колоректальный рак

Скрининговое обследование (анализ кала на скрытую кровь/иммунохимический тест на скрытую кровь в кале, гибкая сигмоидоскопия, колоноскопия)

Для взрослых в возрасте 50–75 лет: уровень доказательности А USPSTF

Для взрослых в возрасте 45-49 лет: уровень доказательности В USPSTF

Для взрослых в возрасте 76–85 лет: уровень доказательности С USPSTF (с указанием на очень небольшую чистую пользу от скрининга для тех, кто ранее проходил скрининг) для выборочного планового скрининга (должен проводиться индивидуально, с учетом общего состояния здоровья пациента и истории скрининга)

Для людей старше 85 лет: прекращение скрининга (руководство от Рабочей группы по профилактике заболеваний в США утверждает, что большинство организаций рекомендует прекращение скрининга у людей > 85 лет)

гваяковая ПСКК

Иммунохимический тест на скрытую кровь в кале (FIT)

FIT-MT-sDNA

gFOBT и FIT: ежегодно

ИХТ-МТ-кДНК: каждые 1-3 года

Гибкая сигмоидоскопия

Каждые 5 лет

Если сигмоидоскопия проводится с FIT – каждые 10 лет плюс FIT каждый год, рекомендация Рабочей группы по профилактике заболеваний в США (USPSTF)

Колоноскопия

Каждые 10 лет

Рекомендация от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)

КТ колонография

Каждые 5 лет

Рекомендация от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)

Рак легкого

Низкодозированная КТ

Каждый год

Для пациентов 50-80 лет, в анамнезе которых присутствует информация о выкуривании ≥ 20 пачек в год и в настоящее время они продолжают курить или бросили курить только в течение последних 15 лет: уровень доказательности B USPSTF

Рак простаты

Измерение специфического антигена простаты

Пальцевое ректальное обследование

Индивидуальная

Для мужчин 55–69 лет: скрининг ПСА на основе индивидуальной оценки вреда и пользы (уровень доказательности В от Рабочей группы по профилактике заболеваний в США)

Для мужчин ≥ 70 лет: уровень доказательности D против проведения скрининга ПСА от Рабочей группы по профилактике заболеваний в США (USPSTF)

*Следует тактично порекомендовать проведение скрининга на рак, а также учитывать индивидуальные риски и преимущества, особенно у пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни ≤ 10 лет. Рекомендации различаются в разных профессиональных обществах и группах.

† Рекомендации, приведенные в таблице, в основном ссылаются на Рабочую группу по профилактике заболеваний США (USPSTF) и иногда на ЦКЗ и другие организации.

Рекомендации USPSTF, основанные на прочности доказательств и чистой клинической пользе (приносимая польза за минусом наносимого вреда):

  • А = Убедительные доказательства в поддержку

  • В = Хорошие доказательства в поддержку

  • С = Низкое соотношение между приносимой пользой и наносимым вредом для обоснованной рекомендации

  • D = Показания против

  • I = Недостаточность доказательства к рекомендации «за» или «против»

ACS = Американское онкологическое общество; AКАГ = Американский колледж акушеров и гинекологов; ПРИ = пальцевое ректальное исследование; ИХТ = иммунохимический тест ; ПСКК = проба на скрытую кровь в кале; gFOBT = гваяковая ПСКК; ПСА = простат-специфический антиген; МТ-кДНК = многоцелевой скрининговый тест на ДНК кала; USPSTF = Американская рабочая группа по профилактике заболеваний.

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