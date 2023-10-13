† Рекомендации, приведенные в таблице, в основном ссылаются на Рабочую группу по профилактике заболеваний США (USPSTF) и иногда на ЦКЗ и другие организации.

Рекомендации USPSTF, основанные на прочности доказательств и чистой клинической пользе (приносимая польза за минусом наносимого вреда):