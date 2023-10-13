Расчет риска обструктивного апноэ сна по шкале STOP-BANG
Оцениваемый параметр
Признаки
Храп (Snoring)
Громкий храп (громче, чем разговор или достаточно громкий, чтобы быть услышанным через закрытую дверь)
Утомляемость
Частая утомляемость или сонливость в дневное время
Наблюдение
Наблюдение на предмет остановки дыхания во время сна
Артериальное давление (BP)
Высокое артериальное давление или текущее лечение гипертонии
ИМТ (BMI)
> 35 кг/м2
Возраст (Age)
> 50 лет
Обхват шеи
> 40 см (> 15 3/4 дюйма)
Половая принадлежность
Мужчины
≥3 или 4 показателей=высокий риск ОАС.
< 3 показателей=низкий риск ОАС.
ИМТ = индекс массы тела; ОАС = обструктивное апноэ сна.