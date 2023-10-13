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Расчет риска обструктивного апноэ сна по шкале STOP-BANG

Оцениваемый параметр

Признаки

Храп (Snoring)

Громкий храп (громче, чем разговор или достаточно громкий, чтобы быть услышанным через закрытую дверь)

Утомляемость

Частая утомляемость или сонливость в дневное время

Наблюдение

Наблюдение на предмет остановки дыхания во время сна

Артериальное давление (BP)

Высокое артериальное давление или текущее лечение гипертонии

ИМТ (BMI)

> 35 кг/м2

Возраст (Age)

> 50 лет

Обхват шеи

> 40 см (> 15 3/4 дюйма)

Половая принадлежность

Мужчины

≥3 или 4 показателей=высокий риск ОАС.

< 3 показателей=низкий риск ОАС.

ИМТ = индекс массы тела; ОАС = обструктивное апноэ сна.

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