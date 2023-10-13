Расстройства и лекарственные препараты, ассоциированные с развитием острого фебрильного нейтрофильного дерматоза
Классификация
Заболевание/Медикаментозное лечение
Классический
Острое респираторное заболевание
Желудочно-кишечные инфекции
Воспалительные и аутоиммунные заболевания
Беременность
Вакцинация
Ассоциированный с раком
Лекарственно-индуцированные
Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ, наиболее частая лекарственная причина)
Антибиотики (например, миноциклин и триметоприм/сульфаметоксазол)
Противоопухолевые препараты
Противоэпилептические препараты
Другие препараты (например, азатиоприн, абакавир, фуросемид, гидралазин, нестероидные противовоспалительные препараты, пероральные контрацептивы, ретиноиды)