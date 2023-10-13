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Расстройства и лекарственные препараты, ассоциированные с развитием острого фебрильного нейтрофильного дерматоза

Классификация

Заболевание/Медикаментозное лечение

Классический

Острое респираторное заболевание

Желудочно-кишечные инфекции

Воспалительные и аутоиммунные заболевания

Беременность

Вакцинация

Ассоциированный с раком

Острый миелобластный лейкоз

Миелодиспластические синдромы

Лекарственно-индуцированные

Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ, наиболее частая лекарственная причина)

Антибиотики (например, миноциклин и триметоприм/сульфаметоксазол)

Противоопухолевые препараты

Противоэпилептические препараты

Другие препараты (например, азатиоприн, абакавир, фуросемид, гидралазин, нестероидные противовоспалительные препараты, пероральные контрацептивы, ретиноиды)

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