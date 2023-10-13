Распространенные типы вагинита
Заболевание
Типичные симптомы и признаки
Критерии диагностики
Микроскопия
Дифференциальная диагностика
Серо-зеленые жидкие выделения с "рыбным" запахом; диспареуния отсутствует
Зуд и раздражение (нетипично)
Три из следующих (критерии Амселя):
Влажный препарат в солевом растворе*: ключевые клетки, сниженное количество лактобацилл, повышенное количество кокков
Трихомонадный вагинит
Густые белые выделения; зуд влагалища и иногда вульвы с жжением или без него, раздражения или диспареунии
Типичные выделения, pH < 4,5 и результаты микроскопии
Культуральное исследование, при высоком клиническом подозрении и отрицательных результатах микроскопического исследования, либо если симптомы рецидивируют или сохраняются после лечения
Влажный препарат гидроксида калия †: делящиеся дрожжи, псевдогифы или мицелий
Контактный или аллергический вульвит
Вульводиния
Обильные, зловонные, желто-зеленые выделения; дизурия; диспареуния; эритема
МАНК
Идентификация возбудителя при микроскопии
Культуральное исследование, если МАНК или микроскопия недоступны
Влажный препарат в солевом растворе*: подвижные жгутиковые простейшие, повышенное количество полиморфноядерных нейтрофилов
Бактериальный вагиноз
Воспалительный вагинит
Гнойные выделения, сухость и истончение слизистой влагалища, диспареуния, дизурия; как правило, у женщин в постменопаузе
pH > 6, отрицательный тест на запах и характерные результаты микроскопии
Повышенное количество полиморфноядерных нейтрофилов, парабазальных клеток и кокков; сниженное количество лактобацилл
Эроивный красный плоский лишай
* Солевые влажные препараты на предметном стекле готовят с применением 0,9% раствора хлорида натрия.
† Влажный препарат приготовлен с 10% раствором гидроксида калия.
МАНК (NAAT) = тест на амплификацию нуклеиновых кислот; ПМЯ = полиморфно-ядерный лейкоцит.