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Распространенные типы вагинита

Заболевание

Типичные симптомы и признаки

Критерии диагностики

Микроскопия

Дифференциальная диагностика

Бактериальный вагиноз

Серо-зеленые жидкие выделения с "рыбным" запахом; диспареуния отсутствует

Зуд и раздражение (нетипично)

Три из следующих (критерии Амселя):

  • Выделения желтовато-зеленого или серого цвета

  • рН > 4,5

  • Рыбный запах

  • Ключевые клетки, которые обнаруживаются при микроскопии

Влажный препарат в солевом растворе*: ключевые клетки, сниженное количество лактобацилл, повышенное количество кокков

Трихомонадный вагинит

Кандидозный вагинит

Густые белые выделения; зуд влагалища и иногда вульвы с жжением или без него, раздражения или диспареунии

Типичные выделения, pH < 4,5 и результаты микроскопии

Культуральное исследование, при высоком клиническом подозрении и отрицательных результатах микроскопического исследования, либо если симптомы рецидивируют или сохраняются после лечения

Влажный препарат гидроксида калия †: делящиеся дрожжи, псевдогифы или мицелий

Контактный или аллергический вульвит

Вульводиния

Трихомонадный вагинит

Обильные, зловонные, желто-зеленые выделения; дизурия; диспареуния; эритема

МАНК

  1. ИЛИ

Идентификация возбудителя при микроскопии

Культуральное исследование, если МАНК или микроскопия недоступны

Влажный препарат в солевом растворе*: подвижные жгутиковые простейшие, повышенное количество полиморфноядерных нейтрофилов

Бактериальный вагиноз

Воспалительный вагинит

Воспалительный вагинит

Гнойные выделения, сухость и истончение слизистой влагалища, диспареуния, дизурия; как правило, у женщин в постменопаузе

pH > 6, отрицательный тест на запах и характерные результаты микроскопии

Повышенное количество полиморфноядерных нейтрофилов, парабазальных клеток и кокков; сниженное количество лактобацилл

Эроивный красный плоский лишай

* Солевые влажные препараты на предметном стекле готовят с применением 0,9% раствора хлорида натрия.

† Влажный препарат приготовлен с 10% раствором гидроксида калия.

МАНК (NAAT) = тест на амплификацию нуклеиновых кислот; ПМЯ = полиморфно-ядерный лейкоцит.

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