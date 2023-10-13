Различия между сосудистыми когнитивными нарушениями, деменцией и болезнью Альцгеймера
Клиническая оценка
Когнитивные нарушения сосудистого характера и деменция
Болезнь Альцгеймера
Анамнез настоящего заболевания
Поэтапное прогрессирование когнитивности после множественных инфарктов
Подкорковая сосудистая деменция, вызванная ишемическим повреждением мелких сосудов, с медленным прогрессированием
Медленное итощение когнитивных функций
Предшествующий медицинский анамнез
Семейный анамнез
Цереброваскулярные факторы риска или заболевание
Ишемическая болезнь сердца
Эаболевания периферических сосудов
Болезнь Альцгеймера
Психический статус
Переменный, в зависимости от локализации ишемического повреждения
Незначительное снижение исполнительной функции вследствие субкортикальной ишемической болезни сосудов
Нарушение памяти, характерное для болезни Альцгеймера (например, быстро забывает, пропускает внешние и социальные сигналы)
Неврологические проявления
Очаговые симптомы, нарушения походки
Нарушение психического состояния; в остальном показатели в пределах нормы, пока болезнь не прогрессирует
Сердечно-сосудистые заболевания
Признаки, связанные с сердечно-сосудистыми факторами риска (например, изменения кожи в ногах вследствие заболевания периферических артерий, пастозность вследствие сердечной недостаточности, нерегулярный сердечный ритм из-за фибрилляции предсердий, гипертензия)
Обычно нормальный
Требуются лабораторные методы
Измерение уровня гемоглобина A1C и липидов, которые повышены
ЭКГ для выявления фибрилляции предсердий
Рутинные лабораторные тесты для выявления обратимой деменции (объемная метаболическая панель, развернутый общий анализ крови, ТТГ, уровень витамина B12 в крови, флюоресцентный тест определения антител к бледной трепонеме), чтобы исключить другие возможные причины когнитивных нарушений
МРТ/КТ
Очаговые инфаркты в определенных областях головного мозга, критически важные для когнитивных функций и поведения, сливающиеся изменения белого вещества
При исключительно сосудистых когнитивных нарушениях и деменции относительное сохранение объема гиппокампа
Гиппокампальная, височная, теменная и лобная атрофия
FDG-PET
Мультифокальный гипометаболизм, разнящийся в зависимости от локализации повреждения сосудов головного мозга
Гипометаболизм в теменной, височной, а затем в лобных долях, с сохранением первичной моторной и сенсорной коры
Биомаркеры
Нет
Амилоид-бета или фосфорилированный тау-белок обнаружен в СМЖ или при ПЭТ
ОАК = развернутый общий анализ крови; ЦСЖ = цереброспинальная жидкость; ЭКГ = электрокардиография; ФДГ-ПЭТ = позитронно-эмиссионная томография с флюдеоксиглюкозой; ПЭТ = позитронно-эмиссионная томография; ТСГ = тиреостимулирующий гормон.
Adapted from Wong EC, Chui HC: Vascular cognitive impairment and dementia. Continuum (Minneap Minn) 28 (3):750–780, 2022. doi: 10.1212/CON.0000000000001124