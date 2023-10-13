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Различия между сосудистыми когнитивными нарушениями, деменцией и болезнью Альцгеймера

Клиническая оценка

Когнитивные нарушения сосудистого характера и деменция

Болезнь Альцгеймера

Анамнез настоящего заболевания

Поэтапное прогрессирование когнитивности после множественных инфарктов

Подкорковая сосудистая деменция, вызванная ишемическим повреждением мелких сосудов, с медленным прогрессированием

Медленное итощение когнитивных функций

Предшествующий медицинский анамнез

Семейный анамнез

Цереброваскулярные факторы риска или заболевание

Ишемическая болезнь сердца

Эаболевания периферических сосудов

Болезнь Альцгеймера

Психический статус

Переменный, в зависимости от локализации ишемического повреждения

Незначительное снижение исполнительной функции вследствие субкортикальной ишемической болезни сосудов

Нарушение памяти, характерное для болезни Альцгеймера (например, быстро забывает, пропускает внешние и социальные сигналы)

Неврологические проявления

Очаговые симптомы, нарушения походки

Нарушение психического состояния; в остальном показатели в пределах нормы, пока болезнь не прогрессирует

Сердечно-сосудистые заболевания

Признаки, связанные с сердечно-сосудистыми факторами риска (например, изменения кожи в ногах вследствие заболевания периферических артерий, пастозность вследствие сердечной недостаточности, нерегулярный сердечный ритм из-за фибрилляции предсердий, гипертензия)

Обычно нормальный

Требуются лабораторные методы

Измерение уровня гемоглобина A1C и липидов, которые повышены

ЭКГ для выявления фибрилляции предсердий

Рутинные лабораторные тесты для выявления обратимой деменции (объемная метаболическая панель, развернутый общий анализ крови, ТТГ, уровень витамина B12 в крови, флюоресцентный тест определения антител к бледной трепонеме), чтобы исключить другие возможные причины когнитивных нарушений

МРТ/КТ

Очаговые инфаркты в определенных областях головного мозга, критически важные для когнитивных функций и поведения, сливающиеся изменения белого вещества

При исключительно сосудистых когнитивных нарушениях и деменции относительное сохранение объема гиппокампа

Гиппокампальная, височная, теменная и лобная атрофия

FDG-PET

Мультифокальный гипометаболизм, разнящийся в зависимости от локализации повреждения сосудов головного мозга

Гипометаболизм в теменной, височной, а затем в лобных долях, с сохранением первичной моторной и сенсорной коры

Биомаркеры

Нет

Амилоид-бета или фосфорилированный тау-белок обнаружен в СМЖ или при ПЭТ

ОАК = развернутый общий анализ крови; ЦСЖ = цереброспинальная жидкость; ЭКГ = электрокардиография; ФДГ-ПЭТ = позитронно-эмиссионная томография с флюдеоксиглюкозой; ПЭТ = позитронно-эмиссионная томография; ТСГ = тиреостимулирующий гормон.

Adapted from Wong EC, Chui HC: Vascular cognitive impairment and dementia. Continuum (Minneap Minn) 28 (3):750–780, 2022. doi: 10.1212/CON.0000000000001124

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