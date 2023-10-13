skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Различение первичного и вторичного альдостеронизма

Клинический симптом

Первичный альдостеронизм

Вторичный альдостеронизм

Аденома

Гиперплазия

Реноваскулярная или злокачественная гипертензия

Нарушения функций, связанные с отечностью †

Артериальное давление

↑↑

↑↑↑↑

N or

Отеки

Редко

Редко

Редко

Имеется

Натрий в сыворотке крови

N or

N or

Н или

Н или

Калий в сыворотке крови

Н или

Н или

Н или

Активность ренина плазмы*

↓↓

↓↓

↑↑

Альдостерон

↑↑

* С поправкой на возраст; у пожилых пациентов средняя активность ренина плазмы ниже.

†Вторично по отношению к снижению почечного кровотока как при сердечной недостаточности, циррозе или нефротическом синдроме.

↑↑↑↑= очень сильно повышенный уровень; ↑↑= значительно повышенный уровень; = повышенный уровень; ↓↓= значительно сниженный уровень; = сниженный уровень; Н = нормальный уровень.

По этим темам