Различение первичного и вторичного альдостеронизма
Клинический симптом
Первичный альдостеронизм
Вторичный альдостеронизм
Аденома
Гиперплазия
Реноваскулярная или злокачественная гипертензия
Нарушения функций, связанные с отечностью †
Артериальное давление
↑↑
↑
↑↑↑↑
N or ↑
Отеки
Редко
Редко
Редко
Имеется
Натрий в сыворотке крови
N or ↑
N or ↑
Н или ↓
Н или ↓
Калий в сыворотке крови
Н или ↓
Н или ↓
↓
Н или ↓
Активность ренина плазмы*
↓↓
↓↓
↑↑
↑
Альдостерон
↑
↑
↑↑
↑
* С поправкой на возраст; у пожилых пациентов средняя активность ренина плазмы ниже.
†Вторично по отношению к снижению почечного кровотока как при сердечной недостаточности, циррозе или нефротическом синдроме.
↑↑↑↑= очень сильно повышенный уровень; ↑↑= значительно повышенный уровень; ↑= повышенный уровень; ↓↓= значительно сниженный уровень; ↓= сниженный уровень; Н = нормальный уровень.