Протокол наблюдения при трисомии 18 хромосомы
Период времени
Рекомендации по эпиднадзору
Пренатальные причины
УЗИ на 19 неделе беременности
Эхокардиографию у плода следует рассмотреть при подозрении на трисомию 18 или при выявлении аномалий при УЗИ
Постнатальные причины
Объективное обследование на предмет внешних пороков
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой
Эхокардиография
УЗИ брюшной полости, включая мочевыделительную систему (48-72 часа после рождения) *, †
Эхоэнцефалография и/или МРТ
Раннее скрининговое обследование у детского офтальмолога
Оценка проходимости дыхательных путей, возможно и в период сна
Базовый уровень АФП в сыворотке крови
В возрасте 0-12 месяцев
Полное УЗИ брюшной полости в возрасте 3, 6, 9 и 12 месяцев
Уровни сывороточного АФП в возрасте 3, 6, 9 и 12 месяцев
Регулярные оценки кормления
Аудиологическое обследование в возрасте 6-8 месяцев
Стоматологический скрининг
В возрасте 1–4 года
Ежегодное офтальмологическое обследование
После 2 лет, ежегодный осмотр ортопеда и рентгенография позвоночника
Анализ уровня сывороточного АФП каждые 3–4 месяца
УЗИ органов брюшной полости каждые 3 месяца до достижения 4-летнего возраста
Стоматологический осмотр каждые 6 месяцев
В возрасте 4-7 лет
Ежегодное офтальмологическое обследование
Ежегодный осмотр ортопеда и рентгенография позвоночника
УЗИ органов брюшной полости каждые 6 месяцев
УЗИ почек каждые 3 месяца до достижения 7-летнего возраст
Стоматологический осмотр каждые 6 месяцев
В возрасте 7-12 лет
Ежегодное офтальмологическое обследование
Ежегодное ортопедическое обследование
УЗИ органов брюшной полости каждые 6 месяцев до достижения 12-летнего возраста
Пубертатный период
Клиническое обследование на наличие судорог, изменений поведения и нормального полового развития, включая менструации у женщин ‡
В возрасте ≥ 12 лет
Ежегодное офтальмологическое обследование
Ежегодное ортопедическое обследование
* Если пренатальное УЗИ показало или предполагает гидронефроз, но постнатальное УЗИ было в норме, то УЗИ почек проводят в возрасте 4–6 недель.
† Если при первичном или последующем УЗИ обнаружены аномалии мочевыделительной системы, обычно проводится микционная цистоуретрография.
‡ Риск первичной или вторичной аменореи.
АФП = альфа-фетопротеин.
Adapted from Kepple JW, Fishler KP, Peeples ES: Surveillance guidelines for children with trisomy 18. Am J Med Genet A 185(4):1294–1303, 2021. doi: 10.1002/ajmg.a.62097