skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Протокол наблюдения при трисомии 18 хромосомы

Период времени

Рекомендации по эпиднадзору

Пренатальные причины

УЗИ на 19 неделе беременности

Эхокардиографию у плода следует рассмотреть при подозрении на трисомию 18 или при выявлении аномалий при УЗИ

Постнатальные причины

Объективное обследование на предмет внешних пороков

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

Эхокардиография

УЗИ брюшной полости, включая мочевыделительную систему (48-72 часа после рождения) *, †

Эхоэнцефалография и/или МРТ

Раннее скрининговое обследование у детского офтальмолога

Оценка проходимости дыхательных путей, возможно и в период сна

Базовый уровень АФП в сыворотке крови

В возрасте 0-12 месяцев

Полное УЗИ брюшной полости в возрасте 3, 6, 9 и 12 месяцев

Уровни сывороточного АФП в возрасте 3, 6, 9 и 12 месяцев

Регулярные оценки кормления

Аудиологическое обследование в возрасте 6-8 месяцев

Стоматологический скрининг

В возрасте 1–4 года

Ежегодное офтальмологическое обследование

После 2 лет, ежегодный осмотр ортопеда и рентгенография позвоночника

Анализ уровня сывороточного АФП каждые 3–4 месяца

УЗИ органов брюшной полости каждые 3 месяца до достижения 4-летнего возраста

Стоматологический осмотр каждые 6 месяцев

В возрасте 4-7 лет

Ежегодное офтальмологическое обследование

Ежегодный осмотр ортопеда и рентгенография позвоночника

УЗИ органов брюшной полости каждые 6 месяцев

УЗИ почек каждые 3 месяца до достижения 7-летнего возраст

Стоматологический осмотр каждые 6 месяцев

В возрасте 7-12 лет

Ежегодное офтальмологическое обследование

Ежегодное ортопедическое обследование

УЗИ органов брюшной полости каждые 6 месяцев до достижения 12-летнего возраста

Пубертатный период

Клиническое обследование на наличие судорог, изменений поведения и нормального полового развития, включая менструации у женщин ‡

В возрасте ≥ 12 лет

Ежегодное офтальмологическое обследование

Ежегодное ортопедическое обследование

* Если пренатальное УЗИ показало или предполагает гидронефроз, но постнатальное УЗИ было в норме, то УЗИ почек проводят в возрасте 4–6 недель.

† Если при первичном или последующем УЗИ обнаружены аномалии мочевыделительной системы, обычно проводится микционная цистоуретрография.

‡ Риск первичной или вторичной аменореи.

АФП = альфа-фетопротеин.

Adapted from Kepple JW, Fishler KP, Peeples ES: Surveillance guidelines for children with trisomy 18. Am J Med Genet A 185(4):1294–1303, 2021. doi: 10.1002/ajmg.a.62097

По этим темам