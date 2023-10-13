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Противопоказания для фибринолитической терапии

Абсолютные противопоказания

расслоение аорты;

Геморрагический инсульт в анамнезе (любой давности)

Ишемический инсульт в течение года до ИМ

Активное внутреннее кровотечение (не менструальное)

Интракраниальная опухоль

Перикардит

Относительные противопоказания

Артериальное давление > 180/110 мм рт. ст. после начальной антигипертензивной терапии

Травма или большое хирургическое вмешательство в предшествующие 4 недели

Активная пептическая язва

Беременность

Геморрагический диатез

Необходимость выполнения пункции крупных сосудов, кровотечение из которых нельзя остановить методом прижатия

Проведение антикоагулянтной терапии (МНО > 2)

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