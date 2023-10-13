Противопоказания для фибринолитической терапии
Абсолютные противопоказания
расслоение аорты;
Геморрагический инсульт в анамнезе (любой давности)
Ишемический инсульт в течение года до ИМ
Активное внутреннее кровотечение (не менструальное)
Интракраниальная опухоль
Перикардит
Относительные противопоказания
Артериальное давление > 180/110 мм рт. ст. после начальной антигипертензивной терапии
Травма или большое хирургическое вмешательство в предшествующие 4 недели
Активная пептическая язва
Беременность
Геморрагический диатез
Необходимость выполнения пункции крупных сосудов, кровотечение из которых нельзя остановить методом прижатия
Проведение антикоагулянтной терапии (МНО > 2)