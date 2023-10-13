Производительно-ориентированная оценка мобильности
Компонент
Признаки
Баллы*
Клинический смысл
Инициация походки (сразу после просьбы идти)
Любое колебание или множественные попытки начать движение
0
Неспособность инициирования разобщенной походки (инсульт или деменция)
Расстройство лобной походки
Никаких колебаний
1
Длина и высота правого шага (перепад правой ноги)
Пациент не меняет положение левой ноги пошагово или не до конца отрывает ногу от поверхности
0
Артрит
Проблемы с ногой
Меняет положение левой ноги
1
Полностью отрывает ноги от поверхности
1
Длина и высота левого шага (перепад левой ноги)
Пациент не меняет положение правой ноги пошагово или не до конца отрывает ногу от поверхности
0
Артрит
Проблемы с ногой
Тащит правую ногу по полу
1
Полностью отрывает ноги от поверхности
1
Симметрия шага
Длина левого и правого шага неравны (установлено)
0
Односторонний характер поражения
Очаговый неврологический дефецит опорно-двигательного аппарата
Длина левого и правого шага неравны (установлено)
1
Последовательный шаг
Остановка или разрыв между шагами
0
Расстройство лобной походки
Страх падения, часто при деменции
Шаги следуют непрерывно
1
Путь передвижения (оцениваемый по плиткам настила пола, ширина которых составляет 30 см; наблюдаемая длина пути, пройденного каждой ногой по отдельности, из общего расстояния примерно в 3 м, по линии заданного пути)
Отмеченая девиация
0
Расстройство лобной походки
От слабой до средней девиации или использование помощи
1
Ходьба прямо без помощи
2
Туловище
Отмеченное раскачивание или использование помощи
0
Дисфункция мозжечка, подкорковых и базальных ганглиев
Безболезненная походка (тазобедренный или коленный артрит)
Нет раскачиваний, но колени сгибаются, боль в спине или раскинутые в стороны при ходьбе руки
1
Страх падения
Нет раскачиваний, не сгибаются колени, не используются руки и отсутствует помощь
2
Ширина большого шага (ширина шага)
Пятки широко расставлены при ходьбе
0
Остеоартроз (тазобедренный, коленный или голеностопный)
Болезнь мозжечка
Пятки почти соприкасаются при ходьбе
1
* Идеальным показателем является оценка в 12 баллов. Показатель менее 10 баллов обычно свидетельствует об ограничениях функций, связанных с подвижностью.
Adapted from Tinetti M: Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. Journal of the American Geriatrics Society 34:119–126, 1986; использовано с разрешения.