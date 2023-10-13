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Производительно-ориентированная оценка мобильности

Компонент

Признаки

Баллы*

Клинический смысл

Инициация походки (сразу после просьбы идти)

Любое колебание или множественные попытки начать движение

0

Болезнь Паркинсона

Неспособность инициирования разобщенной походки (инсульт или деменция)

Расстройство лобной походки

Никаких колебаний

1

Длина и высота правого шага (перепад правой ноги)

Пациент не меняет положение левой ноги пошагово или не до конца отрывает ногу от поверхности

0

Артрит

Проблемы с ногой

Инсульт

Меняет положение левой ноги

1

Полностью отрывает ноги от поверхности

1

Длина и высота левого шага (перепад левой ноги)

Пациент не меняет положение правой ноги пошагово или не до конца отрывает ногу от поверхности

0

Артрит

Проблемы с ногой

Инсульт

Тащит правую ногу по полу

1

Полностью отрывает ноги от поверхности

1

Симметрия шага

Длина левого и правого шага неравны (установлено)

0

Односторонний характер поражения

Очаговый неврологический дефецит опорно-двигательного аппарата

Длина левого и правого шага неравны (установлено)

1

Последовательный шаг

Остановка или разрыв между шагами

0

Расстройство лобной походки

Страх падения, часто при деменции

Шаги следуют непрерывно

1

Путь передвижения (оцениваемый по плиткам настила пола, ширина которых составляет 30 см; наблюдаемая длина пути, пройденного каждой ногой по отдельности, из общего расстояния примерно в 3 м, по линии заданного пути)

Отмеченая девиация

0

Расстройство лобной походки

От слабой до средней девиации или использование помощи

1

Ходьба прямо без помощи

2

Туловище

Отмеченное раскачивание или использование помощи

0

Дисфункция мозжечка, подкорковых и базальных ганглиев

Безболезненная походка (тазобедренный или коленный артрит)

Нет раскачиваний, но колени сгибаются, боль в спине или раскинутые в стороны при ходьбе руки

1

Страх падения

Нет раскачиваний, не сгибаются колени, не используются руки и отсутствует помощь

2

Ширина большого шага (ширина шага)

Пятки широко расставлены при ходьбе

0

Остеоартроз (тазобедренный, коленный или голеностопный)

Болезнь мозжечка

Нормотензивная гидроцефалия

Пятки почти соприкасаются при ходьбе

1

* Идеальным показателем является оценка в 12 баллов. Показатель менее 10 баллов обычно свидетельствует об ограничениях функций, связанных с подвижностью.

Adapted from Tinetti M: Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. Journal of the American Geriatrics Society 34:119–126, 1986; использовано с разрешения.

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