Причины нечеткого зрения
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Помутнение прозрачных преломляющих сред глаза
Постепенное развитие, частое присутствие факторов риска (возраст, употребление стероидных препаратов), потеря контрастности, «напряженный взгляд»
Помутнение хрусталика, видимое при офтальмоскопии или биомикроскопии
Офтальмологическое обследование
Помутнение роговицы (в т ч посттравматические или постинфекционные рубцы)
Изменения роговицы, видимые при биомикроскопии
Офтальмологическое обследование
Заболевания, затрагивающие сетчатку
Внезапное или постепенное начало, поражение центрального зрения (центральная скотома) без потери периферического зрения, макулярные друзы или рубцы, неоваскулярная мембрана
Фундоскопия
Оптическая когерентная томография, флуоресцентная ангиография или другие методы визуализации сетчатки по клиническим показаниям
Инфекционный ретинит (например, цитомегаловирус, Toxoplasma)
Часто: ВИЧ-инфекция или другие иммунодефицитные заболевания, покраснение глаза, болевые ощущения, поражение сетчатки
Фундоскопия
Специализированные, клинически обоснованные исследования (анализ на антитела к Toxoplasma)
В первую очередь - ночная слепота, постепенное развитие, пигментированные очаги поражения сетчатки
Фундоскопия
Специализированные офтальмологические исследования (например, исследование темновой адаптации, электроретинография)
Ретинопатия, возникающая на фоне системных заболеваний (например, гипертензии, системной красной волчанки, диабета, макроглобулинемии Вальденстрема, множественной миеломы, любых других заболеваний, провоцирующих развитие синдрома повышенной вязкости крови)
Факторы риска, аномалии сетчатки, обнаруженные при офтальмоскопии (см. Таблицу Интерпретация тревожных глазных симптомов)
Исследования, соответствующие возможным первичным заболеваниям
Факторы риска (например, диабетическая ретинопатия, увеит, отслойка сетчатки или травма глаза)
Помутнение или искажение зрения (например, прямые линии кажутся изогнутыми)
Фундоскопия
Оптическая когерентная томография
Макулярный разрыв сетчатки
Нечеткость зрения, особенно центрального
Фундоскопия
Оптическая когерентная томография
Факторы риска (например, артериальная гипертензия, возраст, глаукома)
Безболезненная потеря зрения (обычно происходит внезапно)
Иногда, нечеткое зрение
Офтальмоскопия
Иногда флюоресцентная ангиография
Иногда оптическая когерентная томография
Заболевания зрительного нерва и нервных путей
Постепенное развитие за исключением рассеянного склероза (при котором, поражение зрительного нерва развивается очень быстро)
Часто одностороннее или асимметричное поражение
Болезненность при движении глазных яблок, прямая реакция на свет ослаблена в большей степени, чем согласованная (афферентный зрачковый дефект), иногда возникает нечеткость границ диска зрительного нерва и/или болезненность при пальпации склеры
Часто МРТ головного мозга и орбит для исключения рассеянного склероза
Заболевания, влияющие на фокусировку изображения
Острота зрения зависит от расстояния, на котором располагается объект, корректируется подбором рефракции
Исследование клинической рефракции (проводится оптометристом или офтальмологом)