Причины глазной боли
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Заболевания, затрагивающие в первую очередь роговицу†
Кератит, вызываемый ношением контактных линз
Глазная боль, ощущение «песка в глазах», продолжительное ношение контактных линз, двустороннее покраснение глаз, слезотечение, отек роговицы
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр при потере зрения
Обычно выявляют наличие в анамнезе травм или деятельности, связанной с их высоким риском, таких как шлифовка металла, односторонняя боль при моргании, ощущение инородного тела
Иногда предрасполагающие заболевания, такие как трихиаз (ресницы касаются роговицы)
Повреждение или инородное тело, визуализирующееся при биомикроскопии
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр, включающий эверсию век
Боль, ощущение инородного тела, светобоязнь, покраснение глаз, сероватое помутнение роговицы, вслед за которым образуется язвенный кратер
В некоторых случаях в анамнезе использование контактных линз во время сна
Исследование соскоба культуры (производится офтальмологом)
Эпидемический кератоконъюнктивит (аденовирусный конъюнктивит с кератитом) при тяжелом течении
Глазная боль, ощущение «песка в глазах», двустороннее покраснение глаз, обильные водянистые выделения, аденопатия околоушных лимфоузлов, хемоз (отек конъюнктивы), часто сопровождается отеком век
Точечное окрашивание роговицы во время флюоресцеиновой пробы
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр при потере зрения
Ранние симптомы: одностороннее образование везикул и корочек на фоне локального покраснения по ходу первой ветви тройничного нерва (V1), в некоторых случаях распространяющееся на кончик носа
Отек век, покраснение глаз
Поздние симптомы: покраснение глаз, ярко выраженная боль
Часто сопровождается увеитом
Офтальмологическое обследование
В спорных случаях исследование вирусной культуры
Острая стадия: развивается после перенесенного конъюнктивита, пузырьки на веках
Поздние стадии или рецидив: классическое древовидное поражение роговицы, визуализирующееся при биомикроскопии
Чаще всего односторонний характер поражения (может быть двусторонним у детей и пациентов с атопией)
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр
В спорных случаях исследование вирусной культуры
Электроофтальмия (фотоофтальмия, кератит сварщиков)
Развивается через несколько часов после облучения интенсивным ультрафиолетовым излучением (сварочная дуга, яркое солнце, снег)
Двусторонняя глазная боль, ощущение «песка в глазах»
Выраженная инъекция конъюнктивы и типичное точечное окрашивание роговицы во время флюоресцеиновой пробы
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр, если диагноз неясен
Прочие заболевания глаз
Выраженная глазная боль, головная боль, тошнота, рвота, ореолы вокруг источников света, затуманивание роговицы (вызванное отеком), выраженное покраснение
Внутриглазное давление обычно > 40 мм рт. ст.
Гониоскопия (проводится офтальмологом)
Глазная боль, перикорнеальная инъекция, светобоязнь, частое присутствие какого-либо фактора риска (например, аутоиммунное заболевание, травма в анамнезе)
Симптом «засвета» и клетки в передней камере глаза, визуализирующиеся при проведении биомикроскопии
Изредка - гипопион (скопление гноя в передней камере глаза)
Офтальмологическое обследование
Глазная боль, выраженная гиперемия конъюнктивы, светобоязнь, сильное снижение остроты зрения, наличие факторов риска (недавнее внутриглазное оперативное вмешательство, травма или бактериемия)
Односторонний характер поражения
Симптом «засвета», клетки в передней камере глаза и зачастую гипопион, обнаруживаемые при проведении биомикроскопии
Немедленное офтальмологическое обследование и микробиологические исследования (например, окрашивание по Граму и посев аспирата при эндогенном эндофтальмите, посевы крови и мочи)
Умеренно выраженная боль, которая может ухудшаться при движении глаз
Снижение остроты зрения (от небольшой скотомы до полной слепоты)
Афферентный зрачковый дефект (особенно характерный симптом при сохраненной остроте зрения)
Роговица и веки без изменений, в некоторых случаях наблюдается отек диска зрительного нерва
Возможно проведение МРТ головного мозга и орбит с гадолинием для определения наличия отека зрительного нерва и демиелинизирующих поражений головного мозга (чаще всего вследствие рассеянного склероза)
Глазная боль, окологлазная боль, покраснение и отек век, проптоз, затруднены движения глазных яблок, снижение остроты зрения, лихорадка
Односторонний характер поражения
В некоторых случаях симптоматика флегмоны глазницы развивается после симптомов синусита
КТ или МРТ орбит
Глазная боль, окологлазная боль (может быть ярковыраженной), Односторонний экзофтальм
Затрудненные движения глазных яблок, периорбитальный отек, постепенное развитие симптомов
КТ или МРТ орбит
Биопсия
Ярковыраженная боль (часто описываемая как «сверлящая»), светобоязнь, слезотечение, красные или фиалковые участки гиперемии под конъюнктивойОтек склеры
Часто аутоиммунное заболевание в анамнезе
Офтальмологическое обследование
Неофтальмологические заболевания, проявляющиеся болью в глазу
Приступы головных болей или мигрени в анамнезе, характерный временной шаблон (приступы боли развиваются в одно и то же время каждый день)
Режущая боль, ринорея, слезотечение, покраснение лица
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Предшествующие приступы, аура, пульсирующая боль, тошнота, иногда светочувствительность или светобоязнь
Анамнез и физикальный осмотр, в том числе офтальмологический осмотр и иногда МРТ или КТ головного мозга (например, если начало заболевания после 40 лет или нетипичные неврологические проявления)
В некоторых случаях развивается периорбитальный отек, прочие офтальмологические симптомы отсутствуют
Гнойное отделяемое из носа, головная боль, или, глазная или лицевая боль, изменяющаяся по интенсивности в зависимости от положения головы в пространстве
Болезненность лица при пальпации, лихорадка, в некоторых случаях продуктивный ночной кашель, галитоз
Иногда КТ
* Офтальмологическое обследование должно включать осмотр в щелевой лампе с окрашиванием флуоресцеином и глазную тонометрию.
† Часто развивается слезотечение и истинная светобоязнь (при направлении источника света в парный глаз, в закрытом пораженном глазу возникают болевые ощущения).
UV = УФ-излучение; V1 = глазная ветвь тройничного нерва.