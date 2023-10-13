Причины гипертрихоза
Причины
Примеры
Заболевания
Акродиния
Анорексия, булимия, недоедание
Расстройства центральной нервной системы
Внутрисемейные контакты
ВИЧ-инфекция (если прогрессирующая)
Претибиальная микседема
Повторные травмы кожи, трение и/или воспаление (например, после удаления гипса)
Системное заболевание
Неандрогенные препараты
Ацетазоламид
Беноксапрофен
Биматопрост и латанопрост (простагландиновые глазные капли)
Цетуксимаб
Кортикостероиды (системные или местные)
Циклоспорин
Диазоксид
Фенотерол
Гексахлорбензол
Альфа-интерферон
Миноксидил
Пеницилламин
Фенитоин
Простагландин E1
Псорален
Стрептомицин