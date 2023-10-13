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Причины гипертрихоза

Причины

Примеры

Заболевания

Акродиния

Анорексия, булимия, недоедание

Расстройства центральной нервной системы

Дерматомиозит

Внутрисемейные контакты

ВИЧ-инфекция (если прогрессирующая)

Паранеопластические синдромы

Порфирия

Претибиальная микседема

Повторные травмы кожи, трение и/или воспаление (например, после удаления гипса)

Системное заболевание

Черепно-мозговая травма

Неандрогенные препараты

Ацетазоламид

Беноксапрофен

Биматопрост и латанопрост (простагландиновые глазные капли)

Цетуксимаб

Кортикостероиды (системные или местные)

Циклоспорин

Диазоксид

Фенотерол

Гексахлорбензол

Альфа-интерферон

Миноксидил

Пеницилламин

Фенитоин

Простагландин E1

Псорален

Стрептомицин

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