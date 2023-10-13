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Причины вторичного остеопороза

Рак (например, множественная миелома)

ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) в связи с заболеванием и его лечением кортикостероидами, употреблением табака и снижением физической активности

Хроническая болезнь почек

Препараты (например, длительное применение кортикостероидов, противосудорожных препаратов, медроксипрогестерона, ингибиторов ароматазы, розиглитазона, пиоглитазона, заместительной терапии при недостаточности щитовидной железы, гепарина, этанола, табака ингибиторов протонной помпы, Н2-блокаторов)

Эндокринные заболевания (например, избыток глюкокортикоидов, гиперпаратиреоз, гипертиреоз, гипогонадизм, гиперпролактинемия, сахарный диабет)

Гиперкальциурия

Гипофосфатазия

Гипофосфатемия (хроническая)

Дефицит витамина группы D

Иммобилизация

Заболевания печени

Синдром мальабсорбции

Длительная невесомость (при полетах в космос)

Ревматоидный артрит

Целиакия

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