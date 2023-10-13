Причины вторичного остеопороза
Рак (например, множественная миелома)
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) в связи с заболеванием и его лечением кортикостероидами, употреблением табака и снижением физической активности
Препараты (например, длительное применение кортикостероидов, противосудорожных препаратов, медроксипрогестерона, ингибиторов ароматазы, розиглитазона, пиоглитазона, заместительной терапии при недостаточности щитовидной железы, гепарина, этанола, табака ингибиторов протонной помпы, Н2-блокаторов)
Эндокринные заболевания (например, избыток глюкокортикоидов, гиперпаратиреоз, гипертиреоз, гипогонадизм, гиперпролактинемия, сахарный диабет)
Гиперкальциурия
Гипофосфатемия (хроническая)
Иммобилизация
Заболевания печени
Длительная невесомость (при полетах в космос)