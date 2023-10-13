Причины возникновения образований в шее
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Лимфаденопатия вследствие инфекционных заболеваний
Группы высокого риска
Системная аденопатия
Сероидиагностика ВИЧ
Множественные безболезненные или умеренно болезненные шейные лимфоузлы у подростков
Фарингиты, недомогание
Серодиагностика вируса Эбштейна-Барра
Орофарингеальные инфекции (вирусные или бактериальные)
Частые инфекции верхних дыхательных путей, боль в горле, повышенная чувствиетльность зубов
Острая аденопатия, часто болезненная
Множественные увеличенные узлы иногда встречаются у пациентов с вирусной ИВДП
Обычно проводится только клиническое обследование
Иногда боль в горле
Острая изолированная аденопатия
Только клиническое обследование
Группы высокого риска
Бессимптомное увеличение лимфоузлов, возможна флюктуация
PPD или гамма-интерфероновый тест
Культуральное исследование
Рак†
Первичная локализованная форма (ротоглотки, щитовидной железы, слюнных желёз)
Удаленные от первичных лимфоузлов (например, лимфомы, простата, молочная железа, толстая кишка, почки)
Лимфатические узлы из местных или региональных первичных очагов (например, легкого, верхних отделов желудочно-кишечного тракта)
При наиболее распространенных локализованных формах первичного рака, обычно у пожилых пациентов, которые, как правило, употребляют много табака, алкоголя или того и другого вместе
Могут быть или не быть видимые или пальпируемые первичные узлы (например, в ротоглотке)
Опухоль при пальпации плотная, плотно спаянная с подлежащими тканями, неподвижная
Региональные метастазы
Смотрите Опухоли шеи: тестирование
Ларингоскопия, броноскопия, эзофагогастроскопия, биопсия
КТ грудной клетки, шеи, головы
Врожденные заболевания
Врожденные кисты шеи
Как правило располагаются на поверхности грудинно-ключично-сосцевидной мышцы
В детском возрасте, ультрасонография
У взрослых, КТ исследование
Дермоидная киста
Покраснение, безболезненное
Киста щитоязычного протока
Срединное, безболезненное образование
Как правило манифестирует в дестком возрасте, но иногда во взрослом состоянии
Другие заболевания
Увеличение щитовидной железы или один и более узелков
Исследование функции щитовидной железы
Сканирование щитовидной железы
Ультразвуковое исследование
Повышение температуры, болезненность и увеличение железы
Увеличение подъязычной слюнной железы (например, из-за сиалоаденита или камней)
Болезненное образование под подбородком
У пациентов с острым сиаладенитом - болезненное объемное образование
КТ и МРТ
Биопсия
* Клиническое обследование проводится всегда, но упоминается в этой колонке только тогда, когда это может быть единственным средством диагностики.
† Если возможной причиной является рак, то пациентов направляют к отоларингологу для обследования головы и шеи.
КТ = компьютерная томография; PPD = очищенный белковый дериват; ИВДП = инфекция верхних дыхательных путей.