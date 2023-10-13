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Причины аносмии

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм*

Заложенность носа

Аллергический ринит

Наличие в анамнезе указаний на хронические аллергические заболевания (например, заложенность, прозрачный насморк); отсутствие боли

Только клиническое обследование

Полипозный риносинусит

Полипы обычно видны при осмотре

Только клиническое обследование

Деструкция нейроэпителия обонятельных луковиц

Атрофический ринит

Хронический ринит при атрофии и склеротизации слизистой оболочки, проходимость носовых проходов, образования корки, неприятный запах

Только клиническое обследование

Иногда биопсия: нормальный цилиндрический эпителий трансформируется в многослойный ороговевающий эпителий (плоскоклеточная метаплазия), снижены васкуляризация и количество базальной мембраны

Хронический синусит

Хроническое слизисто-гнойное отделяемое

Только клиническое обследование

Иногда КТ

COVID-19

Начало часто предшествует другим симптомам инфекции (например, лихорадка, кашель)

Вирусное тестирование, когда доступно

Некоторые вирусные инфекции верхних дыхательных путей

Возникает на фоне инфекциооного процесса

Только клиническое обследование

Медикаменты и запрещенные вещества (например, амфетамины, эналаприл, эстроген, нафазолин, фенотиазины, резерпин; длительное применение деконгестантов)

Как правило, в анамнезе имеется очевидная информация об употреблении

Только клиническое обследование

Токисны (кадмий)

Как правило, имеется указание в анамнезе

Только клиническое обследование

Опухоли (например, менингиома, обонятельная нейробластома) ‡

Только аносмия или, возможно, зрительные нарушения (если опухоль ущемляет зрительный хиазм или обонятельную борозду)

Компьютерная томография

МРТ

Поражение центральных воздухоносных путей

Болезнь Альцгеймера

Прогрессивное снижение памяти

МРТ

Специфические тесты

Дегенеративные неврологичсекие заболевания (рассеянный склероз)

Интремиттирующие эпизоды неврологических нарушений (слабость, онемение, нарушения речи)

МРТ

Иногда люмбальная пункция

Травма головы

Диагностируется по данным анамнеза

КТ или МРТ

Инфекции, операции на головном мозге, опухоли

В анамнезе имеется указание на оперативное вмешательство и инфекции ЦНС

Опухи (сопровождающиеся или не сопровождающиеся неврологической симптоматикой)

КТ или МРТ

* Клиническое обследование проводится всегда, но упоминается в этой колонке только тогда, когда это может быть единственным средством диагностики.

† Пока не подтверждено, что разрушение обонятельного эпителия выступает механизмом возникновения аносмии.

‡ Опухоли являются редкой причиной аносмии.

ЦНС = центральная нервная система; COVID-19 = коронавирусная болезнь 2019 года; КТ = компьютерная томография; МРТ = магнитно-резонансная томография; ИВДП= инфекция верхних дыхательных путей.

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