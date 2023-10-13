Примеры фармакогенетической вариабельности
Вариация
Частота
Примеры оказываемых эффектов
Быстрое ацетилирование
—
Потребность в более высоких дозах и более частом приеме препаратов, метаболизирующихся путем ацетилирования (например, изониазида), для получения желаемого терапевтического эффекта
Медленное ацетилирование (инактивация препарата при участии печёночной N-ацетилтрансферазы)
Около 50% населения США
Повышенный риск побочных эффектов препаратов, метаболизирующихся путем ацетилирования (например, периферической нейропатии при приеме изониазида; волчаночный синдром при приеме гидралазина или прокаинамида).
Дефицит альдегид-дегидрогеназы-2
Около 50% японцев, китайцев и представителей других народов Азии
При приеме алкоголя – выраженное повышение концентрации ацетальдегида в крови, приводящее к покраснению лица, учащенному сердцебиению, диафорезу, мышечной слабости, и, иногда, катехоламин-опосредованных вазодилатации и эйфории
Генетический полиморфизм CYP2C9
Около 30%, в основном среди
Более распространен среди жителей Восточной Азии
Снижение метаболической активации клопидогреля, что приводит к уменьшению антитромбоцитарного эффекта и повышению опасности возникновения тромбозов у пациентов из группы риска
Дефицит G6PD
10% среди мужчин африканского происхождения
Более распространен среди людей средиземноморского происхождения
При приеме препаратов, обладающих оксидантными свойствами, в частности, некоторых противомалярийных средств (например, хлорохина, примахина) – повышенный риск развития гемолитической анемии
Генетический полиморфизмCYP2C9и субъединицы 1 витамин K-эпоксидредуктазного комплека (VKORC1)
Около 50% данной популяции являются носителями по крайней мере 1 аллели
Возрастание действия варфарина, * увеличение риска кровотечений
HLA-B*1502
1–6/10 000 в странах с преимущественно белым населением
В некоторых азиатских странах, примерно в 10 раз выше,
Увеличение риска нежелательных реакций при приёме карбамазепина, включая серьезные дерматологические осложнения (например, синдром Стивенсона-Джонсона)
Дефицит псевдохолинэстеразы в плазме крови
Примерно 1:1500 человек
Снижение инактивации сукцинилхолина
При стандартных дозах сукцинилхолина развиваются длительный паралич дыхательных мышц, иногда – персистирующее апноэ, требующее механической вентиляции легких до выведения препарата альтернативными путями
* в одном из исследований было показано, что в связи с полиморфизмом CYP2C9 или VKORC1 изменение дозы варфарина может составлять до 40% от стандартной.