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Примеры фармакогенетической вариабельности

Вариация

Частота

Примеры оказываемых эффектов

Быстрое ацетилирование

Потребность в более высоких дозах и более частом приеме препаратов, метаболизирующихся путем ацетилирования (например, изониазида), для получения желаемого терапевтического эффекта

Медленное ацетилирование (инактивация препарата при участии печёночной N-ацетилтрансферазы)

Около 50% населения США

Повышенный риск побочных эффектов препаратов, метаболизирующихся путем ацетилирования (например, периферической нейропатии при приеме изониазида; волчаночный синдром при приеме гидралазина или прокаинамида).

Дефицит альдегид-дегидрогеназы-2

Около 50% японцев, китайцев и представителей других народов Азии

При приеме алкоголя – выраженное повышение концентрации ацетальдегида в крови, приводящее к покраснению лица, учащенному сердцебиению, диафорезу, мышечной слабости, и, иногда, катехоламин-опосредованных вазодилатации и эйфории

Генетический полиморфизм CYP2C9

Около 30%, в основном среди

Более распространен среди жителей Восточной Азии

Снижение метаболической активации клопидогреля, что приводит к уменьшению антитромбоцитарного эффекта и повышению опасности возникновения тромбозов у пациентов из группы риска

Дефицит G6PD

10% среди мужчин африканского происхождения

Более распространен среди людей средиземноморского происхождения

При приеме препаратов, обладающих оксидантными свойствами, в частности, некоторых противомалярийных средств (например, хлорохина, примахина) – повышенный риск развития гемолитической анемии

Генетический полиморфизмCYP2C9и субъединицы 1 витамин K-эпоксидредуктазного комплека (VKORC1)

Около 50% данной популяции являются носителями по крайней мере 1 аллели

Возрастание действия варфарина, * увеличение риска кровотечений

HLA-B*1502

1–6/10 000 в странах с преимущественно белым населением

В некоторых азиатских странах, примерно в 10 раз выше,

Увеличение риска нежелательных реакций при приёме карбамазепина, включая серьезные дерматологические осложнения (например, синдром Стивенсона-Джонсона)

Дефицит псевдохолинэстеразы в плазме крови

Примерно 1:1500 человек

Снижение инактивации сукцинилхолина

При стандартных дозах сукцинилхолина развиваются длительный паралич дыхательных мышц, иногда – персистирующее апноэ, требующее механической вентиляции легких до выведения препарата альтернативными путями

* в одном из исследований было показано, что в связи с полиморфизмом CYP2C9 или VKORC1 изменение дозы варфарина может составлять до 40% от стандартной.

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