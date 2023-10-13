Примеры микроделеционных синдромов
Синдром
Делеции хромосом
Описание
синдром Ангельмана
На материнской хромосоме 15q11
Припадки, марионетко-подобная атаксия, частый смех, хлопание в ладоши, тяжелая умственная отсталость
Синдром Ди Джорджи (аномалия Ди Джорджи, велокардиофациальный синдром, синдром 3-го и 4-го глоточных мешков, аплазия тимуса)
22q11.21
Гипоплазия или отсутствие тимуса и паращитовидных желез, пороки сердца, расщелина неба, умственная отсталость, психические расстройства
Синдром Лангера-Гидиона (трихоринофалангеальный синдром тип II)
8q24.1
Экзостоз, конические эпифизы, редкие волосы, нос картошкой, потеря слуха, умственная отсталость
синдром Миллера-Дикера
17p13.3
Лизэнцефалия; короткий, вздернутый нос; тяжелая задержка роста; припадки; тяжелая умственная отсталость
На отцовской хромосоме 15q11
В младенчестве: гипотония, плохое питание, неспособность к развитию
В детстве и юности: ожирение, гипогонадизм, маленькие руки и ноги, умственная отсталость, обсессивно-компульсивное поведение
синдром Рубинштейна-Тейби
16p13-−
Широкие большие пальцы и крупные пальцы ног, крупные нос и колумелла, умственная отсталость
синдром Смита-Магениса
17p11.2
Брахицефалия, гипоплазия средней зоны лица, выдающиеся челюсти, хриплый голос, небольшой рост, умственная отсталость
Синдромом Вильямса
7q11.23
Аортальный стеноз, умственная отсталость, эльфийской лицо, переходная гиперкальциемия у младенцев