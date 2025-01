* Перечисленные препараты используются в клинической практике при всех тревожных расстройствах, ОКР и депрессии. Был одобрен FDA для использования при определенных состояниях; отсутствие одобрения FDA для использования при других состояниях связано с отсутствием достаточного количества исследований. There is no evidence that one SSRI is better than or not as effective as the others (Varigonda AL, Jakubovski E, Taylor MJ, et al: Systematic review and meta-analysis: Early treatment responses of selective serotonin reuptake inhibitors in pediatric major depressive disorder. J Child Adolescent Psychopharmacol 54(7):557-564, 2015. doi: https://doi.org/10.1016/j.jaac.2015.05.004).

† Если не указано иное, доза вводится 1 раз в день. Начальную дозу увеличивают только в случае необходимости. Диапазоны доз являются приблизительными. Межиндивидуальная вариабельность терапевтической реакции и побочные эффекты являются значительными. Завершая прием препарата, постепенно снижайте его дозировку на 25% еженедельно. Эта таблица не является заменой для полных указаний к применению препарата. Поведенческие побочные эффекты (например, расторможенность, возбуждение) являются распространенными, но степень их проявления, как правило, колеблется от слабой до умеренной. Как правило, снижение дозы или его замена на другой препарат устраняет или снижает эти эффекты. Изредка такие эффекты являются серьезными (например, агрессивность, повышение склонности к суициду). Поведенческие побочные эффекты являются идиосинкразическими и могут возникать в ответ на прием любых антидепрессантов и в любое время в процессе лечения. В результате, детей и подростков, принимающих такие препараты, необходимо тщательно контролировать.

‡ Генетическое тестирование ферментов, метаболизирующих СИОЗС, показало индивидуальные различия в фармакокинетических параметрах и результатах лечения, связанных с полиморфизмами CYP2D6 и CYP2C19. The CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium) guidelines указывают на слабый ответ на CYP2C19 и D26 быстрые метаболизаторы, а также на риск побочных эффектов для "медленных" метаболизаторов, предлагая начинать с 50% рекомендуемой дозы. Этнические различия показывают, что от 7 до 15% белых, 2% азиатов и 2% афроамериканцев не имеют гена 2D6, в то время как у 10% белых и 50% азиатов имеются генетические варианты, снижающие функцию 2D6 (Droll K, Bruce-Mensah K, Otton SV: Comparison of three CYP2D6 probe substrates and genotype in Ghanaians, Chinese and Caucasians). Pharmacogenetics 8(4)325-333, 1998. doi: 10.1097/00008571-199808000-00006). По мере того, как вновь открытые генетические варианты и варианты числа копий внедряются в панели биомаркеров CYP2D6, предсказания статуса метаболизатора станут более точными. (Информацию по предшествующему утверждению см. в Ray B, Ozcagli E, Sadee W, et al: CYP2D6 haplotypes with enhancer SNP rs5758550 and rs16947 (*2 allele): Implications for CYP2D6 genotyping panels). Pharmacogenet Genomics 29(2):39-47, 2019.) doi: 10.1097/FPC.0000000000000363; for the latter, see Beoris M, Wilson JA, Garces JA, et al: CYP2D6 copy number distribution in the US population. Pharmacogenet Genomics 26(2):96-99, 2016. doi: 10.1097/FPC.0000000000000188. Медики, которые назначают проведение этих тестов, должны помочь семьям интерпретировать результаты (CPIC - Консорциум по внедрению клинической фармакогенетики).

§ Флуоксетин и пароксетин являются мощными ингибиторами ферментов печени, метаболизирующих многие другие препараты (например, бета-блокаторы, клонидин, лидокаин).

¶ Strawn JR, Prakash A, Zhang Q, et al: A randomized, placebo-controlled study of duloxetine for the treatment of children and adolescents with generalized anxiety disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 54(4):283-293, 2015. doi: 10.1016/j.jaac.2015.01.008.