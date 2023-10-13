Постлечебное наблюдение лимфомы Ходжкина
Обследование
Сроки
Анамнез и объективное обследование, общий анализ крови с формулой, уровень креатинина, печеночные пробы
Первые 2 года, каждые 3 месяца
3–5 годы, каждые 6 месяцев
ПЭТ/КТ
В любое время во время наблюдения, если появляются симптомы или признаки
Уровень ТТГ
Каждые 6 месяцев после облучения шеи
Breast cancer screening
Ежегодно, начиная с 8–10 лет после лечения, или в возрасте 40 лет, если лучевая терапия проводилась выше диафрагмы
Назначьте МРТ молочных желез, если лучевая терапия проводилась в возрасте ≤ 30 лет