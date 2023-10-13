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Постлечебное наблюдение лимфомы Ходжкина

Обследование

Сроки

Анамнез и объективное обследование, общий анализ крови с формулой, уровень креатинина, печеночные пробы

Первые 2 года, каждые 3 месяца

3–5 годы, каждые 6 месяцев

ПЭТ/КТ

В любое время во время наблюдения, если появляются симптомы или признаки

Уровень ТТГ

Каждые 6 месяцев после облучения шеи

Breast cancer screening

Ежегодно, начиная с 8–10 лет после лечения, или в возрасте 40 лет, если лучевая терапия проводилась выше диафрагмы

Назначьте МРТ молочных желез, если лучевая терапия проводилась в возрасте 30 лет

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